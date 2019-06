Finnland will Klima zum Schwerpunkt von EU-Ratsvorsitz machen

HELSINKI (dpa-AFX) - Finnland will sich während seiner bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft vor allem für eine stärkere europäische Klimapolitik einsetzen.



"Während des finnischen EU-Vorsitzes liegt der Schwerpunkt auf der globalen Führungsrolle der EU in Klimafragen", erklärte der finnische Regierungschef Antti Rinne am Mittwoch im Parlament in Helsinki. "Das beinhaltet, dass wir uns zur Klimaneutralität vor dem Jahr 2050 verpflichten." Ziel sei ein Konsens im EU-Rat zu zentralen Elementen dieses Plans bis Ende 2019.

Finnland übernimmt am kommenden Montag turnusgemäß den Ratsvorsitz von Rumänien. Als Motto haben die Finnen "Ein nachhaltiges Europa - eine nachhaltige Zukunft" gewählt. Rinne sagte dazu vor den Abgeordneten, es gehe Finnland sowohl um soziale und wirtschaftliche als auch um ökologische Nachhaltigkeit in der künftigen EU.

Angesichts des Brexit-Chaos sagte der Sozialdemokrat, Großbritanniens geplanter EU-Austritt stelle auch die Einigkeit der Europäischen Union auf die Probe. "Gleichzeitig hat der Brexit-Prozess auch gezeigt, dass es besser ist, zusammen mit anderen nach Lösungen von komplizierten Fragen zu suchen statt alleine." Auf komplizierte Fragen gebe es keine einfachen Antworten, selbst wenn manche dies behaupteten./trs/DP/stw