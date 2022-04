Finnland weist zwei russische Diplomaten aus

HELSINKI (dpa-AFX) - Finnland weist zwei Mitglieder des russischen Botschaftspersonals in Helsinki aus. Sie haben nun 14 Tage Zeit, das nordische EU-Land zu verlassen. Außerdem wurde einem Botschaftsmitarbeiter die Verlängerung seines Visums verweigert. Das beschlossen der finnische Präsident Sauli Niinistö und der außen- und sicherheitspolitische Ausschuss der finnischen Regierung am Freitag, wie das Präsidentenbüro im Anschluss mitteilte. Am selben Tag war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei Niinistö zu Gast. Ähnliche Schritte zur Ausweisung von russischen Diplomaten hatten zuvor auch Deutschland und mehrere andere EU-Länder ergriffen./trs/DP/ngu