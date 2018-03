Finnland weist einen russischen Diplomaten aus

HELSINKI (dpa-AFX) - Auch Finnland weist in der Affäre um den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal einen russischen Diplomaten aus.



Der Angriff in Großbritannien werde als ernste Bedrohung für die Sicherheit in ganz Europa gewertet, erklärte die Regierung am Montag. Der Mitarbeiter der russischen Botschaft in Helsinki werde zeitgleich mit russischen aus anderen Ländern Diplomaten ausgewiesen. Insgesamt 14 EU-Länder haben entschieden, russische Diplomaten auszuweisen, darunter auch Deutschland.

Bei dem Anschlag waren Anfang März Skripal und seine Tochter schwer vergiftet worden. Die Täter nutzten nach derzeitigem Ermittlungsstand ein in der früheren Sowjetunion entwickeltes Gift. Russland weist jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück./tam/DP/mis