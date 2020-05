Finnland lockert Corona-Beschränkungen weiter

HELSINKI (dpa-AFX) - Finnland lockert die Corona-Beschränkungen weiter.



Die Regierung kündigte am Montag an, ab dem 1. Juni werde die Zahl der Menschen, die sich treffen dürften, von 10 auf 50 erhöht. Zudem würden Büchereien und Museen wiedereröffnet. Der Ausnahmezustand bleibt jedoch bestehen, wie die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin bekanntgab. Die Maßnahmen waren im März zur Eindämmung des Coronavirus angeordnet worden. Ende April hatte die Regierung bereits bekannt gegeben, dass die ersten Kinder ab Mitte Mai wieder in die Schule gehen können.

Universitäten und Hochschulen wird empfohlen, den Fernunterricht bis Ende des Frühjahrssemesters fortzusetzen, wie Bildungsministerin Li Andersson sagte. Restaurants und Cafés soll es ab Juni schrittweise ermöglicht werden, wieder zu öffnen, allerdings bedürfe es dazu noch einer Gesetzgebung. Unerlässliche Reisen für Angestellte in Nachbarländer im Schengenraum würden ab 14. Mai erlaubt. Nach ihrer Rückkehr werde ihnen eine freiwillige 14-tägige Quarantäne empfohlen.

In Finnland hat sich die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in den vergangenen Wochen deutlich verlangsamt. Bis Montag starben 240 mit dem Virus infizierte Menschen./lsm/DP/he