Finnland ist Partnerland der Grünen Woche 2019 - 'Land der tausend Seen' bietet Natur pur und besondere kulinarische Erlebnisse (FOTO)

Berlin (ots) -Als erstes Partnerland aus Skandinavien präsentiert sich Finnlandauf der Internationalen Grünen Woche Berlin (IGW) 2019. Eineentsprechende Vereinbarung unterzeichneten Dr. Juha Marttila,Präsident des finnischen Zentralverbands der landwirtschaftlichenProduzenten und Waldbesitzer (MTK), und Dr. Christian Göke,Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH. Das "Landder tausend Seen" beteiligt sich seit 1980 an der weltweitbedeutendsten Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbauund wird im kommenden Jahr das 25. Messejubiläum feiern. Die IGW 2019findet vom 18. bis 27. Januar auf dem Berliner Messegelände BerlinExpoCenter City statt.Dr. Juha Marttila, Präsident des Zentralverbands derlandwirtschaftlichen Produzenten und Waldbesitzer (MTK): "DieInternationale Grüne Woche bietet uns die einzigartige Gelegenheit,Finnland als ein Land zu präsentieren, wo Lebensmittel- undGetränke-innovation sowie Technologie auf nachhaltige Weise mit derNatur der Arktis zusammentreffen. Finnland möchte seine Lebensmittel-und Getränkeexporte steigern und ausweiten. Im Jahr 2016 waren diewichtigsten Exportgüter Molkereiprodukte, alkoholische Getränke,Fleischprodukte, Schokolade und andere SÏ'βwaren sowie Hafer. DieInternationale Grüne Woche bietet uns eine ausgezeichneteGelegenheit, das deutsche und internationale Publikum auf dieEinzigartigkeit unserer Erzeugnisse aufmerksam zu machen und Feedbackvon sehr vielen Verbrauchern zu erhalten."Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin GmbH: "Mit Finnland steht erstmals ein skandinavischesPartnerland auf der Grünen Woche im Blickpunkt der Fachwelt undHunderttausender Verbraucher. Nirgendwo sonst bietet sich demPartnerland für die Vermarktung der landestypischen Nahrungs- undGenussmittel eine dermaßen effiziente Marketingplattform. Die GrüneWoche ist Kontakt- und Handelsbörse, sie ist Testmarkt für Produkteund Marketingstrategien und garantiert dem Partnerland durch eineüberragende mediale Präsenz eine enorme Außenwirkung. Davon wird diegesamte Agrarwirtschaft Finnlands nachhaltig profitieren."Spezialisiert auf arktische LandwirtschaftFinnland ist spezialisiert auf arktische Landwirtschaft und hatSorten gezüchtet, die in kühlen, hellen Sommern gut gedeihen. Soherrscht beispielsweise wegen der besonderen Eigenschaften undQualität eine weltweite Nachfrage nach finnischem Hafer. Finnland isteiner der größten Haferproduzenten und -exporteure der Welt. Was dieViehwirtschaft anbelangt, hat Finnland große Anstrengungen imGesundheitswesen und im Tierschutz unternommen.Marttila: "In Finnland werden Antibiotika ausschließlich zurBehandlung von Tieren, nicht zur Vorbeugung verwendet. FinnischeMolkerei-, Eier- und Fleischprodukte sind dank strenger Protokollefrei von Salmonellen. In Finnland behält jedes Ferkel seinen Schwanzund keiner Henne und keinem Masthähnchen wird der Schnabel gestutzt.Unsere in der Nahrungsmittelproduktion angewandten Verfahren sind einVorbild für die ganze Welt."Nördlichstes EU-AgrarlandFinnland ist das nördlichste Agrarland der EU. Dielandwirtschaftlich genutzte Fläche Finnlands reicht vom 60.Breitengrad im Süden über die Seenplatte in Mittel- und Ostfinnlandbis zur Wildnis Lapplands nördlich des Polarkreises. Saubere Luft,sauberes Wasser und sauberer Boden sowie kalte, dunkle Winter undSommer, in denen die Sonne nie untergeht, machen Finnland zu einemLand einzigartiger und reiner Düfte und Aromen von Feldern, Ställen,Wäldern und Seen.Der finnische Lebensmittelsektor konzentriert sich auf dieErzeugung hochwertiger und innovativer Nahrungsmittel und Getränke,die der finnischen Natur zu verdanken sind. Finnland ist als Land dertausend Seen bekannt, aber mehr als 70 Prozent seiner Landflächeentfallen auf nachhaltig bewirtschaftete Wälder. Diese sind eineQuelle innovativer und nachhaltiger Produkte und ausgezeichnetersaisonaler und wild vorkommender Nahrungsmittel, sie senkenKohlendioxid und bieten Erholung pur.EU Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2019"Wir wollen Finnland als attraktives Land präsentieren, das manunbedingt bereisen muss, um zu entspannen oder die unversehrte,ruhige Landschaft, die nordische Natur und ihre Stille zu genießen,aber auch um kulinarische Abenteuer zu erleben und die größerenStädte zu besuchen. Außerdem übernimmt Finnland im zweiten Halbjahr2019 die EU-Ratspräsidentschaft", fügt Marttila hinzu.Weitere Informationen:Hr. Dr. Juha Marttila, Präsident des Finnischen Zentralverbandsder landwirtschaftlichen Erzeuger und Waldbesitzer (MTK), Tel.: +358405441076.Hr. Klaus Hartikainen, Pressesprecher und Leiter KommunikationMTK, Tel.: +358401692060, Mail: klaus.hartikainen@mtk.fiDiese Presse-Information und Pressefotos finden Sie auch imInternet: www.gruenewoche.de/Presse/.www.gruenewoche.de/Presse/Pressefotos/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell