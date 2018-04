Finnisches Know-how fördert deutsche Digitalisierung

Helsinki (ots) - Eine Partnerschaft mit den finnischen Vorreiternder Digitalisierung verspricht viele positive Effekte für diedeutsche Fertigungsindustrie. Industrie 4.0 ist ein 2017 gestartetesPartnerschaftsprogramm, das die Zusammenarbeit zwischen deutschenIndustrieunternehmen und finnischen Digitalisierungsexpertenerleichtern soll. Unter den 14 finnischen Unternehmen undOrganisationen, die an dem Industrie 4.0-Programm teilnehmen, ist dasVTT Technical Research Centre of Finland, eine führende Forschungs-und Technologieorganisation gleichwie das Frauenhofer Institut inDeutschland. Als wertvolle Ressource in allen Phasen des Innovations-und Entwicklungsprozesses bietet VTT beispielsweise Expertise in denBereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit, die derdeutschen Industrie einen echten Mehrwert bieten kann."Unsere KI-Lösungen für die Fertigungsindustrie verbessern dievorausschauende Wartung und automatisierte Qualitätskontrolle durchwissensbasierte Analysen und modernste Algorithmen. Wir haben aucheine zentrale Position in europäischenCyber-Sicherheitsforschungsnetzwerken mit einem Angebot, das Lösungenfür Gerätesicherheit und IoT-Systeme, Kryptographie und Blockkettensowie einen 'Kriegsraum' für Sicherheitstests umfasst. Sowohl die KIals auch die Cybersicherheit sind entscheidende Bereiche für denunterbrechungsfreien Betrieb kritischer Produktionsprozesse", soPetteri Alahuhta, Customer Account Lead von VTT.VTT gehört dem finnischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,dessen Pendant BMWi, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energiein Deutschland, ebenfalls weiteres Potenzial in der Förderung derZusammenarbeit zur Digitalisierung der deutschen Industrie sieht."Das BMWi veranstaltet am 20. April in Berlin eine PolicyMaker-Veranstaltung. Im Anschluss an die Veranstaltung sind deutscheund finnische Unternehmen eingeladen worden, um die Kooperation zumThema Industrie 4.0, die Digitalisierung der Industrie, zudiskutieren. Wir glauben, dass Finnlands führende Position inTechnologie und Innovation einzigartige Möglichkeiten bietet,Deutschland und Europa auf die nächste Stufe der Digitalisierung zubringen", so Ilkka Lakaniemi, VP, Digital Economy and Growth bei derfinnischen Zentralhandelskammer.Industrie 4.0 ist das erste Programm der Deutsch-FinnischenDigipartnerschaft, die von der Deutsch-Finnischen Handelskammer, derZentralen Handelskammer in Finnland und ihrem deutschen Pendant DIHKsowie der Technology Industries of Finland gemeinsam durchgeführtwird.Im Rahmen des Programms Industrie 4.0 stehen unter anderemVertreter von VTT auf der Hannover Messe 2018 vom 23. bis 27. Aprilzur Verfügung.Pressekontakt:Jan Feller, Stellvertretender GeschäftsführerDeutsch-Finnische Handelskammer e.V.Tel. +358 9 61221 217jan.feller@dfhk.fiOriginal-Content von: Deutsch-Finnische Handelskammer e.V., übermittelt durch news aktuell