Finnischer Lieferservice Wolt und BURGER KING® verkünden Partnerschaft in Deutschland

Berlin (ots) -- Kooperation zwischen Wolt und BURGER KING® in Berlin: Ab sofort können Burger-Freunde über die App des finnischen Unternehmens Wolt auch Essen bei BURGER KING® bestellen.- Für beide Unternehmen ist die langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit eine Chance, gemeinsam das Angebot und die Auswahlmöglichkeiten für ihre Kund*innen bzw. Gäste zu erweitern. Der finnische Essenslieferservice Wolt und BURGER KING® kooperieren nun in Deutschlands Hauptstadt. Ab sofort können Kund*innen des finnischen Essenslieferanten Wolt in Berlin auch bei BURGER KING® ihr Essen bestellen. Zum Start wird der Service zunächst in den Bezirken Pankow (Prenzlauer Berg) und Friedrichshain angeboten. Eine Ausweitung in weitere Bezirke ist bereits geplant und soll schnell umgesetzt werden. Mit der Kooperation geht der Essenslieferant Wolt den nächsten Wachstumsschritt und erweitert sein Angebot um eine der weltweit bekanntesten Restaurantketten. Für BURGER KING® ist die Partnerschaft mit dem Food Delivery Service aus dem hohen Norden ein echter Zugewinn, um auch gerade in der aktuellen Krisenzeit für seine Gäste eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, sich Produkte schnell und kontaktlos nach Hause liefern zu lassen."Unser Markteintritt in Berlin hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen und die Aufträge wachsen stetig. Wir sind immer auf der Suche nach Partnerschaften mit Restaurants, die sich unsere Kunden wünschen, und deshalb freuen wir uns sehr über die Kooperation mit BURGER KING® in Berlin. Wir beginnen mit einem Restaurant, das den Prenzlauer Berg und Friedrichshain beliefert, und werden hoffentlich bald viele weitere in unser Angebot aufnehmen." - Patrick Dümer, Regional General Manager Wolt."Lieferdienste werden bei unseren Gästen immer beliebter - nicht erst seit Corona", erklärt Julia Klietzing, Senior Manager Business Development bei BURGER KING Deutschland. "Die Partnerschaft mit Wolt ist neben dem Ausbau unseres BK® Lieferservices ein wichtiger Baustein, um unseren Gästen weitere Bestelloptionen zu bieten. Mit Wolt gewinnen wir einen ambitionierten, frischen Partner und freuen uns, wichtiger Treiber des Wachstums zu sein," so Klietzing weiter.Wolt ist nach seinem erfolgreichen Start in Berlin im August in den letzten Monaten stark gewachsen und hat sein Geschäft auf weitere Bezirke ausgeweitet. Mit der Partnerschaft baut Wolt sein Geschäft in Berlin weiter aus. Aufgrund der positiven Resonanz plant Wolt, in den kommenden Monaten auch in weitere Städte Deutschlands zu expandieren.Mit Wolt setzt BURGER KING® auf einen weiteren starken und strategisch wichtigen Partner mit umfangreicher Expertise, um so den kontinuierlichen Ausbau des BURGER KING® Lieferservices in Deutschland weiter erfolgreich voranzutreiben. Mit diesem neu gewonnenen Partner können noch mehr Gäste erreicht werden, um ihnen auf offener Flamme gegrillte Beef-Burger und andere Köstlichkeiten zugänglich zu machen.Über WoltWolt Enterprises ist ein Technologieunternehmen, das es einfach macht, großartiges Essen zu entdecken und zu genießen - ob zu Hause oder im Büro. Die in Helsinki ansässige Firma ist in 23 Ländern und über 100 Städten tätig und liefert Essen von über 25.000 Restaurants mit mehr als 50.000 Lieferanten aus. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.700 Mitarbeiter. Geführt wird das Unternehmen von Mitgründer und CEO Miki Kuusi. Wolt ist laut Financial Times (März 2020) das in Europa am zweitschnellsten wachsende Unternehmen und hat bereits über 267 Millionen Euro Funding von Investoren wie ICONIQ Capital, Highland Europe, 83 North, EQT Ventures, Goldman Sachs Equity Partners, Inventure, Lifeline Ventures, Supercell Gründer & CEO Ilkka Paananen und dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Nokia, Risto Siilasmaa, erhalten. Zuletzt hatte Wolt bekannt gegeben, dass auch der deutsch-polnische Tech-Unternehmer Lukasz Gadowski in das Unternehmen investiert hat.Mehr Informationen finden Sie unter:Wolt allgemein: https://wolt.com/Wolt Deutschland: https://wolt.com/de/for-media.Über BURGER KING®1954 gegründet, ist BURGER KING® die zweitgrößte Fast-Food-Hamburger-Kette der Welt. Das BURGER KING® System, als "HOME OF THE WHOPPER® gegründet, betreibt weltweit mehr als 18.200 Restaurants in 100 Ländern und U.S. Territorien. Fast 100 Prozent der BURGER KING® Restaurants werden von unabhängigen Franchisenehmern geführt, viele Restaurants sind im Besitz von Familien, die seit Jahrzehnten im Geschäft sind.Weitere Informationen über BURGER KING® finden Sie unter www.bk.com (http://www.bk.com) oder www.burgerking.de (http://www.burgerking.de). Besuchen und folgen Sie uns auch gerne auf Facebook (http://www.facebook.com/BurgerKing.Deutschland), Twitter (https://twitter.com/burgerking) und Instagram (https://www.instagram.com/burgerkingde/?hl=de).