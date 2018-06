Finma sieht bei Raiffeisen schwerwiegende Mängel – Massnahmen verfügt

Zürich (awp) - Die Finanzmarktaufsicht Finma sieht bei der Raiffeisen Schweiz schwerwiegende Mängel in der Unternehmensführung. Die Bankengruppe habe Interessenkonflikte ungenügend gehandhabt. Zudem habe der Verwaltungsrat der Bank die Aufsicht über den ehemaligen CEO Pierin Vincenz vernachlässigt, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Enforcement-Bericht der Behörde. Die Finma verfügt nun Massnahmen zur Verbesserung der Corporate Governance.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten