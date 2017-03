Fingerprint Cards: Absturz 30% – jede Gegenreaktion ist eine Trading-Chance!

Fingerprints ist einer der führenden Anbieter von Fingerabdruck-Biometrie-Lösungen und bietet dafür Hard- und Softwarelösungen an. Das Unternehmen existiert seit 1997. Die Aktie explodierte im Jahr 2015 und schaffte die sagenhafte Performance von 0,6082 Euro auf 14,5718 Euro. Im vorigen Jahr gab es eine hoch volatile Seitwärtsbewegung zwischen 8,00 Euro und 12,00 Euro und der brutale Abstieg begann im September 2016 von Kursen um 12,00 Euro auf bis zu 3,385 Euro im Tagesverlauf am Dienstag. Die Gegenbewegung setzte nur sehr zaghaft ein und jetzt muss man schauen, ob man den passenden Moment für den Einstieg bei einer technischen Reaktion erwischt.

Die Kursverluste sind nach Ansicht des Unternehmens durch unrichtige Behauptungen in den Medien entstanden, die mit den Zukunftsaussichten und dem Ertrag zusammen hängen. In einer Meldung steht, dass die Hauptversammlung am 20.04.2017 dem Vorstand die Genehmigung erteilt gegen Personen oder Unternehmen auf Schadenersatz zu klagen, die für die Verbreitung der Falschinformationen zuständig sind bzw. waren. Aus dem dramatischen Kursverlust könnte man eine Trading-Idee ableiten, die bei einer technischen Gegenreaktion erfolgreich sein kann.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.