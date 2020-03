Fingerarthrose: Mit Bewegung gegensteuern (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Bevor die Schmerzen kommen, macht sich Fingerarthrose oftzunächst optisch bemerkbar: Die Gelenke werden dick, es bilden sich Knötchen,wie der Handchirurg Professor Ralph Gaulke von der Medizinischen HochschuleHannover im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erläutert. Arthrose in denFingern entsteht, wenn die Knorpelschicht in den Gelenken im Lauf des Lebensdünner wird. Das Alter ist nicht allein am Abbau schuld, auch Hormone oderFehlbelastungen spielen eine Rolle.Töpfern oder Klavierspielen gegen ArthroseDie erste Empfehlung ist dann Bewegung. "Der positive Effekt lässt sich damiterklären, dass durch das Training die Gelenkflüssigkeit, die den Knorpelernährt, besser im Gelenk verteilt und in den Knorpel einmassiert wird", sagtGaulke. Wichtig ist dabei Regelmäßigkeit. Daher helfe es, wenn sich das Trainingmit einem Hobby oder dem Alltag verbinden lasse - etwa Töpfern, Tippen oderKlavierspielen, betont Ergotherapeut Jörn Wandrey aus Meppen. Beeinträchtigt dieArthrose bereits die Beweglichkeit, sollten Betroffene ihre Tätigkeitenmöglichst gelenkfreundlich gestalten.Medikamente, Kälte und Wärme lindern BeschwerenBei der Behandlung der Fingerarthrose stehen Arzneien im Vordergrund, dieSchmerzen lindern und Entzündungen eindämmen. Sie können die Erkrankung zwarnicht anhalten, aber die Beschwerden lindern. "Vor allem bei aktivierterArthrose ermöglichen Schmerzmittel wie Ibuprofen, Diclofenac und Naproxen ofterst eine erfolgreiche Bewegungstherapie, Krankengymnastik oderAlltagstätigkeiten", sagt Apotheker Alexey Bronov aus Erkrath. Wegen möglicherNebenwirkungen ist aber Vorsicht geboten. Da bei Cremes und Gelen die Wirkstoffeüber die Haut aufgenommen werden, sollten sie bei der Behandlung Vorzug vorTabletten haben. Ebenfalls hilfreich ist Wärme- oder Kältetherapie. Über eineOperation sollte man laut Handchirurg Gaulke erst sprechen, "wenn Bewegung,Kälte und Wärmeanwendungen oder Medikamente nicht mehr ausreichen". WeitereInformationen dazu finden Leserinnen und Leser in der aktuellen "ApothekenUmschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2020 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unterhttps://www.apotheken-umschau.de .Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4544620OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell