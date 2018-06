"Finger in die Wunden": zweites SWR Doku Festival gestartet (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Festivalvorstellung am 27. Juni 2018, 18 Uhr / FestivalleiterGoggo Gensch erläutert Programm und Neuerungen im Gespräch mitModerator Denis ScheckStuttgart. Gestern Abend, 27. Juni 2018, gab es um 18 Uhr imMetropol-Kino Stuttgart den offiziellen Startschuss für das zweiteSWR Doku Festival. Besonders viele der diesjährigen Einreichungen zumDeutschen Dokumentarfilmpreis widmen sich politischen Themen.Festivalleiter Goggo Gensch bemerkte im Interview mit Moderator DenisScheck: "Das Programm ist politischer als im letzten Jahr. Das liegtzum Teil auch an der Zeit, in der wir aktuell leben. Sie schreitdanach, dass wir den Finger in die Wunden legen - dass wir dieGeschichten erzählen, die uns bewegen." Es folgte eine Vorführung desFilms "Profession Documentarist" der iranischen Regisseurin ShirinBarghnavard. Bereits seit Mittwochvormittag werden herausragendeDokumentarfilme im Stuttgarter Metropol Kino gezeigt. Zudem gibt esdie Möglichkeit, in der SWR Doku Lounge im Haus der KatholischenKirche mit Filmschaffenden ins Gespräch zu kommen. Filminteressiertehaben noch bis Samstagabend, 30. Juni 2018, die Gelegenheit, dasFestival zu besuchen. Weitere Infos zum Programm unter:https://www.swr.de/dokufestivalNeu in diesem Jahr: Angebote für Kinder, Weltpremieren, Musikpreisder Opus GmbH Gensch erläuterte weiter auch die Erweiterung desdiesjährigen Festivalprogramms: Zum einen gibt es ein umfangreichesProgramm für Kinder und Jugendliche. Unter anderem wird der Workshop"Pocket Doku - Dokumentarfilm aus der Hosentasche" angeboten, bei demSchülerinnen und Schüler bei der Produktion eines eigenen Filmsbegleitet werden. Außerdem gibt es die Weltpremiere der aufwendigproduzierten Serie "Der Krieg und ich", in der es darum geht, wieKinder in Europa den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. WeitereWeltpremieren im Rahmen des SWR Doku Festivals sind zwei Folgen derSerie "Krieg der Träume", Regina Schillings Dokumentarfilm"Kulenkampffs Schuhe", der sich einem Stück deutscherNachkriegsgeschichte widmet, und der Musikfilm "Brian Auger - Life onTour". Neu in diesem Jahr ist außerdem der mit 5.000 Euro dotierteMusikpreis der Opus GmbH für einen dokumentarischen Film aus demBereich Musik.Filme für alleDas SWR Doku Festival ist ein Publikumsfestival mit Filmen sowieDiskussionen über Filme. Gezeigt werden zeitgeschichtliche Dokus,Porträts, Reportagen, Essays und Transmediaprojekte. Die Kinos unddie Doku-Lounge im Atrium des Hauses der Katholischen Kirche sinddabei Orte der Begegnung zwischen Regisseuren, Produzenten,Redakteuren und Studierenden mit ihren Zuschauern. Auch "Dokville",der jährliche Branchentreff des Hauses des Dokumentarfilms, ist indas Festival integriert."Deutscher Dokumentarfilmpreis 2018" - Preisverleihung am 29. JuniAm Freitagabend, 29. Juni, ab 21:30 Uhr wird im Metropol-KinoStuttgart der "Deutsche Dokumentarfilmpreis" verliehen. Nominiertsind zwölf Filme aus 135 Einsendungen. Gestiftet wird der mit 20.000Euro dotierte Preis von SWR und MFG. Das Haus des Dokumentarfilmsvergibt einen Förderpreis in Höhe von 3.000 Euro. Mit 5.000 Euro istder Preis der Norbert Daldrop Förderung für Kunst und Kultur dotiert.Zudem vergibt eine siebenköpfige Leserjury der Stuttgarter Zeitungeinen Preis in Höhe von 4.000 Euro. Der Musikpreis der Opus GmbH wirdan einen dokumentarischen Film aus dem Bereich Musik verliehen. DiePreisverleihung ist auch im Livestream auf www.SWR.de/dokufestival zusehen.Pressekontakt SWR: Daniela Kress, Telefon 07221 929 23800, E-Mail:daniela.kress@swr.de Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, E-Mail:grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell