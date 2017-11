Finest Invest – Immobilien in Dresden mit Expertenhilfe

Der Traum der eigenen vier Wände ist überall in Deutschland zu einem Massenphänomen geworden. Dies gilt auch für Dresden, zumal die Stadt generell eine hohe Anziehungskraft besitzt und zu den Gegenden Sachsens gehört, in denen die Bevölkerungszahl deutlich wächst. Die Zahlen für den Immobilienmarkt in Dresden unterstützen diese Aussage, denn allein im Jahr 2016 ist nach einer Analyse der Ostsächsischen Sparkasse die Nachfrage nach Eigentumswohnungen um 7,8% gestiegen. Gerade in beliebten Stadtteilen wie Loschwitz, Blasewitz und auch der inneren Neustadt sind kaum noch ansprechende Objekte zu finden. Quadratmeterpreise von über 2.700 Euro sprechen dabei eine deutliche Sprache. Eine solch schwierige Marktlage macht Immobilienexperten wie Uwe Wagner, den Geschäftsführer der Finest Invest GmbH, und sein Team umso wichtiger. Doch wie können Immobilienexperten bei der Suche nach passenden Objekten helfen, und welche Vorteile ergeben sich aus einer solchen Zusammenarbeit?

Welche Leistungen bieten die Immobilienexperten der Finest Invest GmbH?

1. Beratung – Bedarf definieren und Möglichkeiten ausloten

Wie weit darf die eigene Wohnung von der Arbeitsstätte entfernt sein?

Wie viel Platz benötigt der Interessent?

Wird sich der Platzbedarf durch die Familienplanung eventuell in planbarer Zukunft erhöhen?

Welche Stadtviertel von Dresden sind für den Käufer besonders interessant?

Welche Ausstattungsmerkmale sollte die gewünschte Wohnung aufweisen?

Wie darf die direkte Umgebung aussehen (sehr urban oder eher im Grünen)?

Gibt es bestimmte Vorlieben in Bezug auf die Bauweise (Altbau, Neubau, Stockwerk)?

Soll die Immobilie eher zum Zwecke der Vermietung erworben werden?

Wie sehen die finanziellen Möglichkeiten generell aus?

2. Immobiliensuche – die passenden Objekte finden

3. Immobilienfinanzierung – niedrige Zinsen realisieren

Wie lässt sich die mögliche Finanzierungssumme ermitteln?

Einnahmen

z.B. Einkommen, Mieteinnahmen, Kapitaleinnahmen

abzüglich

Regelmäßige Ausgaben

z.B. Mietzahlungen, Nebenkosten, Energie, Telefon, Internet und Handy, Lebensmittel, Hygiene, Versicherungen, Hobbys

abzüglich

Notreserve

Nötiger Reservebetrag für wichtige Ersatzanschaffungen oder Reparaturen

ergibt

Mögliche Kreditrate



Art des Zahlungsstroms

Betrag pro Monat

Nettoeinkommen

2.500 Euro

Mietzahlung

550 Euro

Nebenkosten

120 Euro

Strom

80 Euro

Telefon und Internet

60 Euro

Lebensmittel und Hygiene

450 Euro

Versicherungen

60 Euro

Hobbys

80 Euro

Notreserve

150 Euro

Mögliche Kreditrate

950 Euro



Welche Schritte werden bei der Immobilienfinanzierung noch vollzogen?

Möglichkeit von Sondertilgungen: Sollten Immobilienkäufer in naher Zukunft weitere Zahlungen erhalten oder nebenbei Geld ansparen können, sind Sondertilgungen eine interessante Möglichkeit. Sie erlauben es dem Kreditnehmer, zusätzliche Tilgungen vorzunehmen und somit Laufzeit zu verkürzen. Dies senkt wiederum die Gesamtkosten der Immobilienfinanzierung.

4. Betreuung beim Wohnungserwerb – stetige Begleitung für mehr Sicherheit

Ablaufplanung: Die einzelnen Schritte des Kaufvorgangs werden im Vorfeld intensiv geplant und besprochen. Somit weiß der Kunde stets, an welchem Punkt im Gesamtprozess er sich befindet.

Die einzelnen Schritte des Kaufvorgangs werden im Vorfeld intensiv geplant und besprochen. Somit weiß der Kunde stets, an welchem Punkt im Gesamtprozess er sich befindet. Immobilienbesichtigung: Es folgen Besichtigungen möglicher Objekte, so dass der Interessent sich ein genaueres Bild von seiner künftigen Wohnumgebung machen kann. Darüber hinaus lässt sich auf Basis der Besichtigungen später die Entscheidungen für das gewünschte Objekt treffen.

Es folgen Besichtigungen möglicher Objekte, so dass der Interessent sich ein genaueres Bild von seiner künftigen Wohnumgebung machen kann. Darüber hinaus lässt sich auf Basis der Besichtigungen später die Entscheidungen für das gewünschte Objekt treffen. Vertragscheck: Der Kaufvertrag der Eigentumswohnung wird unter die Lupe genommen und dem Kunden genau erklärt. Auf diese Weise bleibt nichts unverborgen, so dass Interessenten auch die Bedeutung komplizierter Fachbegriffe verstehen.

Der Kaufvertrag der Eigentumswohnung wird unter die Lupe genommen und dem Kunden genau erklärt. Auf diese Weise bleibt nichts unverborgen, so dass Interessenten auch die Bedeutung komplizierter Fachbegriffe verstehen. Begleitung zum Notartermin: Da für einen Immobilienerwerb stets ein Notar zur Bezeugung und für die Änderungen im Grundbuch benötigt wird, ist ein solcher Termin unausweichlich. Bei Bedarf begleiten die Experten der Finest Invest GmbH ihre Kunden zum Notartermin und sorgen für ein Gefühl der Sicherheit.

5. Vermietung einer Eigentumswohnung – keine lästige Formalität für Vermieter

6. Hausverwaltung – Vermittlung leistungsfähiger Hausverwaltungen

Berechnung und Verwaltung der Mieteinnahmen

Anpassungen der Miete bei automatischen Regelungen (Staffelmiete/ Indexmiete)

Erstellung der Nebenkostenabrechnung

Beauftragung und Bearbeitung von Versorgungsleistungen (Abfall, Wasser, Heizung)

Auf Wunsch Hausmeisterservice (Instandhaltung, Wohnungsabnahmen)

Immobilie verkaufen – mit der Finest Invest GmbH kein Problem

Geringerer Arbeitsaufwand: Für den Kunden entfällt der Aufwand, eine Verkaufsanzeige schalten und mit potenziellen Käufern sprechen zu müssen. Die Finest Invest GmbH kauft die Immobilie und kümmert sich somit um die nötigen Formalitäten.

Für den Kunden entfällt der Aufwand, eine Verkaufsanzeige schalten und mit potenziellen Käufern sprechen zu müssen. Die Finest Invest GmbH kauft die Immobilie und kümmert sich somit um die nötigen Formalitäten. Erfahrener Geschäftspartner: Durch die langjährige Erfahrung der Experten in der Finest Invest GmbH verläuft die Abwicklung schnell und ohne böse Überraschungen.

Durch die langjährige Erfahrung der Experten in der Finest Invest GmbH verläuft die Abwicklung schnell und ohne böse Überraschungen. Faire Preise: Das Unternehmen kennt die Marktlage genau und kann somit tatsächlich marktgerechte Preise bieten. Auf diesem Weg müssen sich Wohnungsverkäufer nicht mit deutlich unterdurchschnittlichen Preisen zufriedengeben.

Was spricht aktuell für den Kauf einer Immobilie?

Zeitpunkt

Durchschnittlicher Bauzins

Januar 2010

4,08%

Januar 2011

3,75%

Januar 2012

3,54%

Januar 2013

2,80%

Januar 2014

2,87%

Januar 2015

2,15%

Januar 2016

2,00%

Januar 2017

1,82%



Warum ist mittlerweile Vorsicht angesagt?

Fazit

Die Finest Invest GmbH aus Dresden ist ein Immobilienunternehmen, welches umfassende Leistungen rund um den Erwerb, den Verkauf, die Verwaltung und die Vermietung von Eigentumswohnungen zur Verfügung stellt. Mit über 20 Jahren Erfahrung stellen Uwe Wagner und sein Team geballte Branchenkompetenz und eine besondere Kenntnis der Dresdener Immobilienverhältnisse zur Verfügung. Doch was bedeutet dies im Einzelnen?Der erste wichtige Bereich betrifft die Beratung von Interessenten. Wer sich für eine Eigentumswohnung interessiert, hat oft einen mehr oder weniger diffusen Wunsch nach den eigenen vier Wänden. In einer Vorberatung geht es darum, die eigenen Wünsche sehr konkret zu formulieren und daraus einen Bedarf abzuleiten. Dazu gehört neben anderen Aspekten auch die Beantwortung von Fragen:Auf Basis solcher Fragestellungen können die Experten der Finest Invest GmbH zusammen mit den Interessenten eine Vorstellung und ein Konzept für die gewünschte Wohnsituation entwickeln. Dieses ist individuell und erleichtert somit später die Suche nach einer passenden Eigentumswohnung.Das mit dem Kunden erarbeitete Konzept verwenden die Experten von Finest Invest für die Suche nach einer passenden Eigentumswohnung. Dabei können Uwe Wagner und sein Team auf eine große Auswahl an Tob-Objekten zugreifen, die in vielen Fällen exklusiv vermarktet und somit online gar nicht erst angeboten werden. Natürlich beziehen die Experten hier auch die finanziellen Möglichkeiten des Kunden mit ein, um eine passende Lösung zu möglichst geringen Kosten realisieren zu können. Dabei stehen alle Teile Dresdens im Fokus, so dass letztlich in nahezu jeder Preisklasse entsprechende Eigentumswohnungen zu finden sind. Uwe Wagner und sein Team konnten bisher bereits 2.500 Mal Eigentumswohnungen an zufriedene Kunden vermitteln und arbeiten dabei stets nach dem Motto: Mit geringen finanziellen Mitteln das Beste herausholen.Die Finest Invest GmbH arbeitet mit einem Finanzierungspartner und namhaften Banken zusammen, um die gewünschte Eigentumswohnung zu möglichst günstigen Konditionen finanzieren zu können. Dazu gehört bereits im Vorfeld eine Analyse der finanziellen Situation von Interessenten.Der maximal zur Verfügung stehende Finanzierungsbetrag lässt sich aus den Einnahmen und Ausgaben der Interessenten ermitteln:Tabelle 1: Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der möglichen Kreditrate einer Immobilienfinanzierung Ein konkretes Zahlenbeispiel (vereinfacht) macht dies noch klarer:Tabelle 2: Beispielrechnung für die verfügbare Kreditrate Auf Basis der Kreditrate kann man in Verbindung mit den Konditionen sowie der anfänglichen Tilgung die maximal mögliche Kreditsumme errechnen. Das folgende Beispiel zeigt dies anhand eines Zinssatzes von 2% p.a. und einer anfänglichen Tilgung von ebenfalls 2%: 950 (maximale Kreditrate) x 12 Monate x 100 = 1.140.000 2% (Zinsen) + 2,0% (Tilgung) = 4 Ergibt: 1.140.0 4 =Mit einer Rate von 950 Euro lässt sich bei den Beispielkonditionen eine Finanzierungssumme von maximal 285.000 Euro realisieren. Der maximale Kaufpreis wird zusätzlich noch um das Eigenkapital des Kunden erhöht.Infografik: Wichtige Faktoren für die Auswahl der Immobilienfinanzierung. Infografikquelle: eignene Darstellung Neben dem Ausloten der finanziellen Möglichkeiten eines Immobilienkäufers ist es natürlich auch wichtig, weitere wichtige Faktoren in Bezug auf die Baufinanzierung zu beachten. Dazu gehören vor allem:Diese Beispiele zeigen, dass es auch in puncto Immobilienfinanzierung einen großen Abstimmungsbedarf gibt. Die Experten der Finest Invest sorgen zusammen mit ihrem Finanzierungspartner dafür, dass Interessenten letztlich einen Baukredit erhalten, der voll und ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und sie finanziell nicht überfordert.Der Kauf einer Immobilie ist auch abseits der Finanzierung kein unkompliziertes Unterfangen. Deshalb stellen Immobilienexperten wie das Team der Finest Invest GmbH eine große Hilfe dar. Die Betreuung umfasst dabei unter anderem folgende Aspekte:Durch diese intensive Betreuung gelingt es der Finest Invest GmbH, den Kunden maximale Transparenz beim Immobilienkauf zu bieten. Darüber hinaus lassen sich Unsicherheiten beseitigen, die bei so großen Transaktionen fast zwangsläufig auftreten. Der Käufer weiß stets einen starken Partner an seiner Seite und braucht sich keine Sorgen um die einzelnen Schritte im Kaufprozess zu machen.Wer seine Eigentumswohnung als Kapitalanlage anschafft, möchte damit natürlich Mieteinnahmen generieren. Auch hier ist die Finest Invest GmbH behilflich, in dem sie sich um die Vermietung der Wohnung kümmert. Dies schließt die Suche nach passenden Mietern ebenso ein wie die Gestaltung des Mietvertrags. Somit müssen sich die Käufer nicht mit lästigen Formalitäten herumschlagen und können sich stattdessen um wichtigere Dinge in ihrem Leben kümmern.Wenn Vermieter sich nicht um alle Formalitäten rund um die Immobilie selbst kümmern möchten, benötigen sie eine Hausverwaltung. Die Finest Invest GmbH hat Kontakte zu leistungsfähigen und zuverlässigen Hausverwaltungen und vermittelt diese bei Bedarf. Eine Hausverwaltung kümmert sich dabei unter anderem um diese Aspekte:Möchte sich der Vermieter einer Eigentumswohnung also nicht selbst auf die Suche nach einer entsprechenden Hausverwaltung begeben, kann er die Vermittlung in die Hände der Finest Invest GmbH legen. Uwe Wagner und sein Team sorgen auch in diesem Bereich dafür, dass der Kunde seinen eigenen Arbeitsaufwand minimieren kann.Das Immobilienunternehmen aus Dresden fungiert auch als Ankäufer von Eigentumswohnungen. Dies hat für potenzielle Verkäufer einige besondere Vorteile:Wer also seine Eigentumswohnung verkaufen möchte, findet mit der Finest Invest GmbH in Dresden einen wichtigen Partner. Das Unternehmen erwirbt nach eigener Aussage Eigentumswohnungen in einer Größe zwischen 50 und 250 Quadratmetern. Darüber hinaus müssen diese entweder relativ neu errichtet oder entsprechend saniert worden sein.Ob als eigener Wohntraum oder als Geldanlageobjekt – Immobilien sind aktuell äußerst beliebt. Dies hat verschiedene Gründe, von denen die niedrigen Zinsen für Bau- und Immobilienfinanzierungen definitiv die wichtigste Ursache darstellen dürften:Tabelle 3: Durchschnittliche Bauzinsen der letzten Jahre, Quelle: Bundesbank In den letzten 7 Jahren haben sich die durchschnittlichen Bauzinsen also mehr als halbiert. So günstig war es bisher noch nie, eine Immobilie zu erwerben. Die hohe Nachfrage nach Objekten in begehrten Lagen ist zudem selbst auch ein Argument dafür, am Immobilienmarkt tätig zu werden. Steigt die Nachfrage weiter, dürften auch die Preise entsprechend anziehen, was eine Wertsteigerung verspricht.Vor dem Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung ist jedoch mittlerweile die Vorsicht ein guter Berater. Die Preise laufen gerade in begehrten Lagen etwas aus dem Ruder. Aus diesem Grund sollten Interessenten genau hinschauen, ob sich ein entsprechendes Investment auch langfristig lohnt. Sollte der Boom im Immobilienbereich nämlich einmal zu Ende gehen, kann dies sonst starke Werteinbußen mit sich bringen. Ein genauerer Objektcheck ist deshalb unerlässlich. Umso besser, wenn Käufer dabei einen starken Partner mit viel Erfahrung an ihrer Seite haben.Die Finest Invest GmbH gehört in Dresden zu den Immobilienunternehmen mit besonders viel Expertise, Erfahrung und Kenntnis des Marktes. Wer also eine Immobilie in Dresden und Umgebung erwerben möchte, findet dort ein umfangreiches Angebot und wird zudem über den gesamten Kaufprozess hinweg begleitet. Die Betreuung verspricht ein hohes Maß an Transparenz, und es werden alle Schritte ausführlich besprochen sowie erklärt.http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Preise-fuer-Haeuser-und-Wohnungen-in-Dresden-werden-weiter-steigen https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Statistiken/Geld_und_Kapitalmaerkte/Zinssaetze_Renditen/S510ATHYP.pdf?__blob=publicationFile zur Originalmeldung