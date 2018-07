Fineqia wurde in das Sandbox-Programm der britischen Finanzaufsichtsbehörde aufgenommen

London (ots/PRNewswire) -Fineqia wird die Emission und Verwaltung von durch Kryptovermögengestützten Anleihen testenFineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia")(CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), ein Unternehmen mit einerdigitalen Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Schuldscheine undAktien auszugeben und zu verwalten, freut sich bekannt zu geben, dassihre britische Tochtergesellschaft Fineqia Limited zugelassen wurde,um an der vierten Kohorte des Sandbox-Regelungsprogramms derFinancial Conduct Authority (FCA) teilzunehmen.Fineqia schließt sich damit anderen teilnehmenden Unternehmen an,zu denen Top-Banken wie Barclays Plc, HSBC Holdings Plc und demGeschäftsbereich NatWest der Royal Bank of Scotland Group Plc sowieneuere Unternehmen wie BlockEx Limited, eine Börsenplattform fürdigitale Vermögensgüter, und Etherisc Limited, eineBlockchain-Versicherungsgesellschaft, gehören.Fineqia Limited erfüllte die Aufnahmekriterien der FCA Sandbox undzählte unter den 69 Bewerbern zu den 29 akzeptierten Unternehmen. DasUnternehmen wird die Emission und Verwaltung von Anleihen entwickelnund testen, die von blockchainbasierten Krypto-Vermögensanlagen wieBitcoin und Ethereum gestützt werden."Das hilft uns, eine neue Anlageklasse innerhalb derregulatorischen Schutzumgebung zu entwickeln, die dasFCA-Sandbox-Programm bietet", sagte Bundeep Singh Rangar, der CEO vonFineqia. "Dies ist ein Beweis für die Bemühungen und das Engagementdes Teams für einen disziplinierten und konformen Rollout eines neuenFinanzprodukts. Die weltweite Nachfrage nach Krediten gegenKrypto-Beteiligungen steigt, und mit diesem Test wollen wir zeigen,dass wir in der Lage sind, diesen wachsenden Markt erfolgreich zuerschließen."Fineqia Limited wird eine blockchainbasierte digitale Plattformnutzen, um alle wichtigen Schritte im Lebenszyklus des Finanzproduktszu automatisieren, wie zum Beispiel die Koordination derBegriffsdefinitionen, die Rechtsdokumentation, das Deal-Abonnementund die laufende Verwaltung im Hinblick auf die Erleichterung dessekundären Handels mit diesem innovativen Finanzprodukt nach demerfolgreichen Abschluss der Testphase. Gesicherte Anleihen werdeneffizienter und regelgerechter mithilfe einerBlockchain-Infrastruktur mit Kryptoanlagen, die als Sicherheitenverwendet werden, ausgeführt.Die regulatorische Sandbox ermöglicht es Unternehmen, innovativeProdukte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle in einemLive-Marktumfeld zu testen und gleichzeitig sicherzustellen, dassentsprechende Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Sie ist Teil vonInnovate, einer Initiative, die 2014 gestartet wurde, um denWettbewerb im Interesse der Verbraucher zu fördern. Seit ihrerEinführung hat Innovate mehr als 1.200 Bewerbungen erhalten und mehrals 500 Unternehmen unterstützt. Die Sandbox war eine Premiere fürdie Regulierungsbehörden weltweit und unterstrich das Engagement desFCA für Innovationen im Finanzdienstleistungssektor.Christopher Woolard, Geschäftsführer für Strategie und Wettbewerbbeim FCA, sagte:"Ich freue mich, sagen zu können, dass es sich um die bishergrößte Sandbox-Kohorte mit einer Rekordzahl von Bewerbern handelt,die unsere Förderkriterien erfüllen. Die Kohorte 4 hat einen großenAnstieg der Zahl von Unternehmen verzeichnet, die Großhandelsangebotetesten, darunter auch Unternehmen, die die Effizienz des Prozesseszur Kapitalbeschaffung erhöhen wollen. Daneben sehen wir einenbedeutenden Einsatz der verteilten Ledger-Technologie (DLT), einigeExperimente mit Kryptoanlagen, die dazu beitragen werden, unsInformationen für unsere Richtlinienarbeit zu geben, und Angebote,die darauf abzielen, den Verbrauchern mit niedrigerem Einkommen zuhelfen."Der FCA erhielt 69 Anträge für Kohorte 4 der regulatorischenSandbox, was eine Erhöhung der Zahl der Anträge gegenüber Kohorte 3darstellt. Neunundzwanzig Firmen werden mit dem Test fortfahren.Die Bekanntmachung der Regulierungsbehörde über ihre Kohorte 4 unddie Teilnahme von Fineqia können Sie hier nachlesen: https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-reveals-fourth-round-successful-firms-its-regulatory-sandbox.Über Fineqia InternationalFineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC:FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) gelistet. Fineqia Internationalgibt die Corporate Governance, Unternehmenskultur, Abläufe undBeziehungen des Unternehmens vor, nach denen das Unternehmen undseine Tochtergesellschaften gesteuert und geführt werden. FineqiaInternational überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung unddas Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften.Erst kürzlich hat es die Aufnahme von Blockchain-Technologienbekanntgegeben, um diese Ziele zu erreichen. Weitere Informationenfinden Sie auf: https://investors.fineqia.com/news.Über Fineqia LimitedFineqia bietet eine Plattform und zugehörige Dienste, umWertpapierausgaben zu unterstützen und die Verwaltung vonBeteiligungspapieren und Schuldverschreibungen durchzuführen. DasUnternehmen agiert als Makler und bringt die Wertpapiere vonEmissionsgesellschaften auf den Markt, vertreibt und vermarktetdiese, weist auf transparente Weise auf die Risiken hin und legt sichbietende Chancen objektiv dar. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.fineqia.com.Über die FCADie Financial Conduct Authority ist die Verhaltensaufsichtsbehördefür 58.000 Finanzdienstleistungsunternehmen und Finanzmärkte imVereinigten Königreich und die aufsichtsrechtlicheRegulierungsbehörde für über 18.000 dieser Unternehmen.https://www.fca.org.uk/RISIKOHINWEISDie Investition in Start-ups und Unternehmen in der Frühphaseihres Geschäfts beinhaltet Risiken wie unter anderem Illiquidität,Dividendenausfall, Investitionsverlust und -verwässerung und solltenur im Rahmen eines diversifizierten Portfolios geschehen. FineqiaLtd richtet sich ausschließlich an Investoren, die ausreichendvorbereitet sind, um diese Risiken zu verstehen und ihre eigenenInvestitionsentscheidungen zu treffen. Sie können nur über FineqiaLtd investieren, wenn Sie als ausreichend versiert registriert sind.Diese Seite wird von Fineqia Ltd kommuniziert und wurde von KessionCapital Ltd als Werbung für eine Finanzdienstleistung (FinancialPromotion) genehmigt. Fineqia Ltd ist ein bestellter Repräsentant vonKession Capital Ltd, das von der Financial Conduct Authorityautorisiert und reguliert wird. Investitionen sind keine Angebote mitgarantierten Erträgen und können ausschließlich durch registrierteMitglieder über Fineqia Ltd auf Basis der in den Präsentationen derjeweiligen Unternehmen bereitgestellten Informationen getätigtwerden. Fineqia Ltd übernimmt keine Verantwortung für dieseInformationen oder die Empfehlungen oder Meinungen der Unternehmen.Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagenenthalten (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen)("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die keinehistorischen Fakten darstellen, die sich auf Aktivitäten, Events oderEntwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt,davon ausgeht oder erwartet, dass sie zukünftig erfolgen odererfolgen könnten (einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen überpotenzielle Akquisitionen und Finanzierungen), sindzukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sindallgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "wird","sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht", "geschätzt","angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder "prognostiziert" oder derNegation dieser Wörter sowie anderer Variationen dieser Wörter odervergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagenunterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, diegrößtenteils nicht von der Gesellschaft kontrolliert odervorhergesehen werden können und die dazu führen könnten, dass sichdie tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft erheblich von denenunterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltensind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse oder Ereignisse deutlich von den erwarteten abweichen,gehören, einschließlich und ohne Einschränkung: fehlende ausreichendeFinanzierung und andere Risiken, die in den Offenlegungen mit denrelevanten Wertpapiersicherheitsbehörden vorliegen. Jedezukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunktwieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenn geltendeWertpapiergesetze etwas Anderes verlangen. Das Unternehmen lehntjegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagenzu aktualisieren, außer dies ist aufgrund anwendbarerWertpapiergesetze erforderlich.Fineqia Limited (FRN: 757772) ist ein bestellter Vertreter desUnternehmens Kession Capital Limited (FRN: 582160), das von derFinancial Conduct Authority in den USA autorisiert und reguliertwird.Bundeep Singh RangarChief Executive Officer+44-203-500-3462info@fineqia.comhttp://www.fineqia.comOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell