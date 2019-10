Fineqia platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 2,94 Millionen EUR

London (ots/PRNewswire) - - Fineqia International Inc.("Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt:FNQA) ist erfreut, bekannt geben zu können, dass die britischeTochtergesellschaft Fineqia Limited ("Fineqia Ltd") erfolgreich dieAusgabe und Zeichnung einer Anleihe in Höhe von 2,94 Millionen EUR imGegenzug für Kreditforderungen arrangiert hat.Fineqia Ltd platzierte die Anleihe, die von der PremFina Ltd("PremFina") herausgegeben und von Rakuten Europe Bank S.A.gezeichnet wurde - einer Tochtergesellschaft von Rakuten Inc.("Rakuten"), weltweit führend bei Internet-Dienstleistungen und mitSitz in Tokio. Rakuten Europe Bank ist ein vollständig lizenziertesKreditinstitut mit Sitz in Luxemburg und steht unter Aufsicht derCommission de Surveillance du Secteur Financier.PremFina hat die Ausgabe besicherter Schuldverschreibungen("Instrument") mit insgesamt 4 % und einem nominellen Gesamtbetragvon 2,94 Millionen EUR geschaffen und autorisiert. Die Anleihe wirdin Euro ausgegeben und gezeichnet. Sie wird durch Aktiva in Formbritischer Forderungen aus Prämien-Finanzkrediten gedeckt. DieAnleihe wird nach sieben Monaten fällig."Die erfolgreiche Auflage dieser Anleihe ist für Fineqia Ltd eineaußerordentliche Gelegenheit", sagte Bundeep Singh Rangar, der CEOvon Fineqia. "Fineqia kann so Ausgabe und Zeichnung vonSchuldinstrumenten hoher Qualität arrangieren und bietet PremFinaneue Möglichkeiten zur Finanzierung ihres Portfolios ausPrämien-Finanzkrediten."Fineqia besitzt einen Minderheitsanteil an PremFina, der zurEtablierung einer strategischen Beziehung mit dem ursprünglichenKreditgeber erworben wurde. PremFina generiert Kredite aus derFinanzierung britischer Versicherungsprämien, was Versicherungen fürKunden erschwinglicher macht. Prämien-Finanzen gelten als Schuldenhoher Güte, deren Kreditverluste in Großbritannien bei weniger als0,30 % liegen. Das Modell ist die Vorabzahlung der Prämien an einVersicherungsunternehmen. Dies geschieht im Auftrag einesVersicherungsnehmers (Person oder Unternehmen), welcher den Betragdann monatlich abzahlt, zuzüglich einer Finanzierungsgebühr.Rakuten wurde 1997 in Japan mit dem Ziel gegründet, mittelsWertschöpfung durch Innovation und Unternehmertum einen Beitrag zurGesellschaft zu leisten. Rakuten ist zu einem der weltweit führendenInternet-Dienstleister herangewachsen. Rakuten verfügt über einedynamische Struktur von mehr als 70 Dienstleistungen in E-Commerce,Fintech, digitalen Inhalten und Kommunikation. So können 1,2Milliarden Mitglieder weltweit Neues entdecken. Rakuten ist MainGlobal Partner und allererster Official Innovation & EntertainmentPartner des FC Barcelona und allererster Partner für Trikotwerbungder Golden State Warriors. Die Firma expandiert global und istderzeit in ganz Asien, Europa und auf dem amerikanischen Kontinenttätig.Informationen zu Fineqia International Inc.Fineqia International Inc. ist ein Unternehmen, das in Kanada(CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA)börsennotiert ist. Fineqia International gibt Corporate Governance,Kultur, Verfahren und Beziehungen vor, denen das Unternehmen, seineTochtergesellschaften und Investitionen unterliegen. FineqiaInternational steuert und gewährleistet den Erfolg, die Planung unddas Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttps://investors.fineqia.com/news.Informationen zu Fineqia LimitedFineqia Limited fungiert als Makler, der die Wertpapiere einesausgebenden Unternehmens auf den Markt bringt, vertreibt undvermarktet sowie die Risiken transparent aufzeigt und objektiv aufsich daraus ergebende Möglichkeiten hinweist. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.fineqia.com.Informationen zu RakutenRakuten Inc. (TSE: 4755) ist weltweit führend beiInternetdienstleistungen, die Menschen, Gemeinschaften, derWirtschaft und Gesellschaft helfen. Rakuten wurde 1997 in Tokio alsOnline-Marktplatz gegründet und bietet jetzt weltweitDienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Fintech, digitaleInhalte und Kommunikation an. Die Rakuten Group hat mehr als 17.000Mitarbeiter und ist in 30 Ländern und Regionen tätig. WeitereInformationen erhalten Sie unter https://global.rakuten.com/corp/.RisikowarnungInvestitionen in Start-ups und Unternehmen in der Frühphase ihresGeschäfts bringen Risiken wie Illiquidität, Dividendenausfall,Investitionsverlust und Verwässerung mit sich und sollten nur imRahmen eines diversifizierten Portfolios geschehen. Fineqia Ltdrichtet sich ausschließlich an Investoren, die in der Lage sind,diese Risiken zu verstehen und ihre eigenenInvestitionsentscheidungen zu treffen. Sie können nur über FineqiaLtd investieren, wenn Sie als ausreichend kenntnisreich registriertsind. Diese Seite wird von Fineqia Ltd kommuniziert und wurde vonKession Capital Ltd als Werbung für eine Finanzdienstleistunggenehmigt. Fineqia Ltd ist ein ernannter Vertreter der KessionCapital Ltd, die von der Financial Conduct Authority zugelassen undkontrolliert wird. Investitionen bieten keine garantierten Erträgeund Investitionen können nur von Mitgliedern über Fineqia Ltd aufBasis der in den Präsentationen der jeweiligen Unternehmenbereitgestellten Informationen getätigt werden. Fineqia Ltd übernimmtkeine Verantwortung für diese Informationen oder die Empfehlungenoder Meinungen der Unternehmen. Ihr Kapital ist einem Risikoausgesetzt.PrognosenDiese Pressemitteilung enthält unter Umständen prognostischeInformationen (gemäß geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen)("Prognosen"). Alle Aussagen mit Ausnahme vorliegender Fakten, diesich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, vondenen Fineqia ("Unternehmen") glaubt, erwartet oder annimmt, dass siesich in der Zukunft ereignen werden (darunter Aussagen bezüglichmöglicher Übernahmen und Finanzierungen), sind Prognosen. Prognosensind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "könnte","wird", "sollte", "weiterhin", "erwarten", "voraussehen", "schätzen","glauben", "beabsichtigen", "planen" oder "prognostiziert" oder derNegation dieser Wörter sowie Variationen dieser Wörter odervergleichbarer Terminologie zu erkennen. Prognosen unterliegen einerAnzahl von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht vomUnternehmen kontrolliert oder vorhergesehen werden und dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlichvon denen abweichen, die in den Prognosen besprochen werden. Zu denFaktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisseoder Ereignisse wesentlich von derzeitigen Erwartungen unterscheiden,zählen unter anderem das Unvermögen, ausreichende Finanzierungsmitteleinzuholen sowie weitere Risiken, die in öffentlichen Einreichungendes Unternehmens bei den entsprechenden Wertpapierbehördenoffengelegt werden. Jede Prognose gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunkt
wieder, zu dem sie getroffen wird, außer wenn geltendeWertpapiergesetze dies anderes verlangen. Das Unternehmen schließtjegliche Absicht oder Verpflichtung aus, Prognosen zu aktualisieren,sei es denn, es wird gemäß geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben.Fineqia Limited (FRN: 757772) ist ein ernannter Vertreter derKession Capital Limited (FRN: 582160), die in GB von der FinancialConduct Authority zugelassen und kontrolliert wird.Sämtliche Anfragen bitte an: Bundeep Singh Rangar, CEO,Bundeep.Rangar@Fineqia.com, Tel.: +1 778 654 2324