Fineqia kündigt vorgeschlagene Privatplatzierung und Schuldenregelung an

Vancouver, Britisch-Kolumbien (ots/PRNewswire) -- Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich in KanadischenDollar (CAD)Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia")(CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich,bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine nicht von einemBroker vermittelte Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") überbis zu 66.666.666 Anteile des Unternehmens ("Anteile") vereinbarenkonnte, die zu einem Preis von 0,015 CAD pro Anteil verkauft werdensollen, um so einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 CAD zu erzielen,vorbehaltlich der regulatorischen Freigabe.Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie und einemStammaktien-Kaufwarrant, der fünf Jahre lang zu einem Preis von 0.05CAD pro Stammaktie eingelöst werden kann. Sollte der Schlusskurs proStammaktie zu irgendeinem Zeitpunkt, der vier Monate und einen Tagnach dem Stichtag liegt, länger als 20 Handelstage hintereinanderüber 0.20 CAD liegen, laufen die Warrants am 30. Tag, nachdem dasUnternehmen die Inhaber der Warrants über einen beschleunigten Ablaufder Gültigkeit informiert hat, aus.Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass bestimmteGläubiger (vorbehaltlich der regulatorischen Zulassung) sich damiteinverstanden erklärt haben, als Gegenleitung für bereits geleisteteBeratungs- und andere Dienste Stammaktien des Unternehmens zuakzeptieren. Der Gesamtwert dieser Transaktion liegt bei rund 250.000CAD, ausgehend von einer Ausstellung der Stammaktien zu einemangenommenen Preis von 0,05 CAD pro Stammaktie an Insider und 0,015CAD pro Stammaktie für Dritte.Die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenwerden, werden nicht nach dem amerikanischen Wertpapiergesetz von1933 ("U.S. Securities Act") in seiner geltenden Novelle eingetragenund dürfen nicht in den USA oder an Bürger der USA bzw. im Auftragoder zugunsten von Bürgern der USA angeboten oder verkauft werden,soweit sie nicht nach dem U.S. Securities Act eingetragen werden unddie Wertpapiergesetze des entsprechenden Bundesstaates es erlaubenoder eine Ausnahmeerlaubnis von dieser Eintragung vorliegt. DiesePressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eineAufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den USAdar. Darüber hinaus dürfen diese Wertpapiere nicht inGerichtsbarkeiten verkauft werden, in denen solche Angebote,Aufforderungen oder Verkäufe rechtswidrig wären.Über Fineqia International Inc.Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellungeiner Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zurPlatzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächstausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. DiePlattform wird alle Risiken transparent machen und die vorhandenenMöglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sieauf http://www.fineqia.com.WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH DERENAUFSICHTSRECHTLICHER DIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIEANGEMESSENHEIT BEZIEHUNGSWEISE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichteteAussagen. Alle Aussagen mit der Ausnahme von historischen Tatsachen,die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beschreiben, von denendas Unternehmen annimmt, erwartet oder voraussieht, dass sie sich inder Zukunft ereignen werden oder könnten (einschließlich und ohneEinschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen undFinanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. ZukunftsgerichteteAussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte","wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht","geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder"prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie andererVariationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zuerkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl vonRisiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht vom Unternehmenkontrolliert oder vorhergesehen werden können und die dazu führenkönnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmenserheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichtetenAussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten,dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich vonaktuellen Erwartungen unterscheiden, zählen ohne Einschränkung dasUnvermögen des Unternehmens, die Änderung des Geschäfts abzuschließenoder ausreichende Finanzierungsmittel einzuholen, und andere Risiken,die in öffentlichen Registern des Unternehmens bei den entsprechendenWertpapierregulierungsbehörden offengelegt sind. Jedezukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunktwieder, zu dem Sie geäußert wird, außer wenn geltendeWertpapiergesetze etwas anderes verlangen. Das Unternehmen schließtjegliche Absicht oder Verpflichtung aus, zukunftsgerichtete Aussagenzu aktualisieren.Karolina Komarnicka, Chief Marketing Officer, Tel.:+1(778)654-2324, E-Mail: info@fineqia.com , Werbsite:http://www.fineqia.comOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell