Fineqia kündigt Bildung eines Beratungsgremiums an

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia")(CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, die Bildungeines Beratungsgremiums ("Advisory Board") bekanntgeben zu können,das aus Wirtschaftsführern aus verschiedenen Branchen besteht, vondenen jeder seine einmalige Perspektive dazu einbringt, wie eineFinanzierung mittels Online-Plattform aussehen sollte, wie sie sichverbessern ließe und wie man ihre Akzeptanz noch weiter steigernkönnte.Der Zweck des Beratungsgremiums besteht darin, die Mission desUnternehmens zur Demokratisierung von Finanzdienstleistungenvoranzubringen, indem es dem Vorstand und dem CEO des Unternehmens imHinblick auf Strategie, Geschäftseinführungen, Medien und sozialenEinfluss beratend zur Seite steht."Jeder Berater bringt ein unglaubliches Wissen und umfangreicheErfahrungen mit, die sich unmittelbar auf Fineqia auswirken werden",erklärte Fineqias CEO Bundeep Singh Rangar. "Diese neuen Beraterzeigen unser Engagement für den Aufbau der bestmöglichenSchuldtitel-Plattform weltweit, mit den klügsten Köpfen undbegabtesten Mitarbeitern."Die Mitglieder von Fineqias Beratungsgremium sind keine leitendenAngestellten oder Direktoren des Unternehmens. Ihre Namen werden zumZeitpunkt ihrer Ernennung bekanntgegeben.Über Fineqia International Inc.Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellungeiner Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zurPlatzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächstausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. DiePlattform wird sämtliche Risiken durchleuchten und die vorhandenenMöglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sieauf http://www.fineqia.com.WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH DERENAUFSICHTSRECHTLICHER DIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIEANGEMESSENHEIT BEZIEHUNGSWEISE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichteteAussagen. Alle Aussagen mit der Ausnahme von historischen Tatsachen,die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beschreiben, von denendas Unternehmen annimmt, erwartet oder voraussieht, dass sie sich inder Zukunft ereignen werden oder könnten (einschließlich und ohneEinschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen undFinanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. ZukunftsgerichteteAussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte","wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht","geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder"prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie andererVariationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zuerkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl vonRisiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht vom Unternehmenkontrolliert oder vorhergesehen werden können und die dazu führenkönnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmenserheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichtetenAussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten,dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich vonaktuellen Erwartungen unterscheiden, zählen unter anderem dasUnvermögen des Unternehmens, die Änderung des Geschäfts abzuschließenoder ausreichende Finanzierungsmittel einzuholen, und andere Risiken,die in öffentlichen Registern des Unternehmens bei den entsprechendenWertpapierregulierungsbehörden offengelegt sind. Jedezukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunktwieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenn geltendeWertpapiergesetze etwas anderes verlangen. Das Unternehmen schließtjegliche Absicht oder Verpflichtung aus, zukunftsgerichtete Aussagenzu aktualisieren.Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen bitte an:Karolina Komarnicka, Chief Marketing OfficerTel.: +1-778-654-2324E-Mail: info@fineqia.comWebsite: http://www.fineqia.comOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell