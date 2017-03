Fineqia gibt Abschluss von Privatplatzierung, Schuldentilgungen und Optionsgewährungen bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Fineqia International Inc. (die "Gesellschaft" oder "Fineqia")(CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine bankenunabhängige Privatplatzierung(die "Privatplatzierung") von 58.746.401 Einheiten ("Einheiten") zumPreis von 0,015 CAD pro Einheit abgeschlossen und dabei einenBruttoerlös von 881.194,18 CAD erzielt hat.Der Abschluss folgt auf eine überzeichnete Privatplatzierung, beider das Investitionsziel drei Mal von 2 auf 5 Millionen CAD erhöhtwurde, aufgrund des anhaltenden Investoreninteresses, wobei zum 11.November 2016 ein Bruttoertrag in Höhe von 5.171.199,50 CAD erzieltwurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einemübertragbaren Bezugsrecht ("Bezugsrechte"), das zu einem Preis von0,05 CAD pro Aktie ausgeübt werden kann. Falls jedoch nach Ablaufeines Zeitraums von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlusstagder Abschlusspreis der Stammaktien der Gesellschaft an der CanadianSecurities Exchange (oder einer anderen Börse, an der die Stammaktiender Gesellschaft gehandelt werden) während eines Handelszeitraums vonzwanzig (20) aufeinanderfolgenden Tagen pro Stammaktie 0,20 CAD odermehr beträgt, laufen die Bezugsrechte um 16:00 Uhr (Zeit inVancouver) des 30. Tages nach dem Datum ab, an dem die Gesellschafteine Mitteilung über diesen beschleunigten Ablauf an die Inhaber derBezugsrechte verschickt hat.Gesellschaftsinsider zeichneten 16.400.000 Einheiten, wobeiBundeep Singh Rangar, Präsident, CEO und ein Direktor derGesellschaft, 10.000.000 Einheiten über ihre Gesellschaft, die RangarCapital Limited, zeichneten; Stephen (Steve) John McCann, CFO, undein Direktor der Gesellschaft zeichneten 5.200.000 Einheiten aufseinen eigenen Namen, und Martin Bernholtz, ein Direktor derGesellschaft, zeichnete 1.000.000 Einheiten über seine Gesellschaft,die Accretive Capital Corp. Demzufolge gilt die Privatplatzierung alsRelated Party Transaction (gemäß dem Multilateralen Instrument 61-101Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI61-101")). Die Gesellschaft berief sich auf die Ausnahmen "Issuer NotListed on Specified Markets" und "Fair Market Value Not More ThanCAD$2,500,000" von der formalen Bewertung bzw. der Notwendigkeiteiner Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre, gemäß MI 61-101."Wir freuen uns über diesen Anstieg, der das Ergebnis desanhaltenden Investoreninteresses nach der im letzten Jahrabgeschlossenen Privatplatzierung ist", sagte Steve McCann, CFO derGesellschaft. "Damit wird unsere Fähigkeit gestärkt, unsere neueGeschäftstätigkeit auszuüben."Fineqia plant, eine Plattform nach britischem Recht sowie damitverbundene Dienstleistungen zur Platzierung und Verwaltung vonSchulden und Beteiligungspapieremissionen anzubieten.Die Gesellschaft gab Vermittlereinheiten in Höhe von 7 % derGesamtzahl der im Rahmen der Privatplatzierung durch die Bemühungender einzelnen Vermittler verkauften Einheiten zum Preis von 0,015 CADpro Vermittlereinheit aus. Die Vermittlerrechte können zu dengleichen Bedingungen ausgeübt werden wie die Bezugsrechte.Alle Sicherheiten, die gemäß der Privatplatzierung ausgegebenwurden, unterliegen einer viermonatigen Wartefrist. Der Erlös derPrivatplatzierung wird für allgemeines Arbeitskapital,Schuldentilgungen und strategische Investitionen verwendet werden.SchuldentilgungZeitgleich mit dem Abschluss der privaten Platzierung führte dieGesellschaft auch eine Schuldentilgung durch, bei der ein Gläubigerfür vergangene Beratungstätigkeiten für die Gesellschaft Stammaktienin Höhe von insgesamt 250.000 CAD durch die Ausgabe von insgesamt16.666.666 Stammaktien der Gesellschaft zum Preis von 0,015 CAD proAktie akzeptierte.Darüber hinaus führte die Gesellschaft am 7. Februar 2017 eineSchuldentilgung durch, bei der ein Gläubiger für vergangeneBeratungstätigkeiten für die Gesellschaft Stammaktien in Höhe voninsgesamt 200.000 CAD durch die Ausgabe von insgesamt 20.000.000Stammaktien der Gesellschaft zum Preis von 0,01 CAD pro Aktieakzeptierte.Nach Abschluss der Privatplatzierung sowie der Schuldentilgungenverfügt die Gesellschaft nun über 760.013.064 bereits ausgegebene undnoch ausstehende Stammaktien. Alle Sicherheiten, die gemäß denSchuldentilgungen ausgegeben wurden, unterliegen einer viermonatigenWartefrist.OptionsgewährungenDie Gesellschaft gab ferner bekannt, dass es gemäß denBestimmungen ihres Optionsrechtsplans ihren Direktoren, leitendenAngestellten und Beratern Incentive-Optionen auf den Kauf von bis zu10 % ihrer ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien zu einemAusübungspreis von 0,05 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von fünfJahren zugeteilt hat.Über Fineqia International Inc.Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellungeiner Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zurPlatzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächstausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. DiePlattform wird alle Risiken transparent machen und die vorhandenenMöglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sieauf http://www.fineqia.com.WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH DERENAUFSICHTSRECHTLICHER DIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIEANGEMESSENHEIT BEZIEHUNGSWEISE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichteteAussagen. Alle Aussagen mit der Ausnahme von historischen Tatsachen,die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beschreiben, von denendie Gesellschaft annimmt, erwartet oder voraussieht, dass sie sich inder Zukunft ereignen werden oder könnten (einschließlich und ohneEinschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen undFinanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. ZukunftsgerichteteAussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte","wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht","geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder"prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie andererVariationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zuerkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl vonRisiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht von derGesellschaft kontrolliert oder vorhergesehen werden können und diedazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse derGesellschaft erheblich von denen unterscheiden, die in diesenzukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, diedazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oderEreignisse wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden, zählenunter anderem das Unvermögen der Gesellschaft, die Änderung desGeschäfts abzuschließen oder ausreichende Finanzierungsmitteleinzuholen, und andere Risiken, die in öffentlichen Registern derGesellschaft bei den entsprechenden Wertpapierregulierungsbehördenoffengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sichtzu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenngeltende Wertpapiergesetze etwas Anderes verlangen. Die Gesellschaftschließt jegliche Absicht oder Verpflichtung aus, zukunftsgerichteteAussagen zu aktualisieren.Pressekontakt:Ansprechpartner für Medien:Karolina KomarnickaChief Marketing OfficerTel.: +1 (778) 654-2324E-Mail: info@fineqia.comW: http://www.fineqia.comOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell