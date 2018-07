FinecoBank Sp: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Am 26.07.2018, 11:47 Uhr notiert die Aktie FinecoBank Sp an ihrem Heimatmarkt BrsaItaliana mit dem Kurs von 10,24 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".Unser Analystenteam hat FinecoBank Sp auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Die FinecoBank Sp ist mit einem Kurs von 10,1567 EUR inzwischen +131,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,87 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

