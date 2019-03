"Fine Arts meets Urban Street Vibe" / Yeliza´s Beauty Pops feiern am 8. März Frauentag

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Das hatte es noch nie gegeben: Berlin hat denInternationalen Frauentag zum Feiertag erklärt. Erstmals findetdieser freie Tag für alle am 8. März 2019 statt.Yeliza nutzt die Gunst der Stunde und widmet diesen Tag imBerliner Kult- und Szenebezirk Friedrichshain ihren dortausgestellten "Beauty Pops". Unter dem Motto "Fine Arts meets UrbanStreet Vibe" wird die von ihr getroffene Auswahl von Bildern, diealle diese neue Generation von Frauen repräsentieren, die bereitsdurch ihre "Poster Girl"-Serie bekannt geworden ist, an diesem Tagnoch eine neue Frauentags spezifische Perspektive verliehen. Daherlädt Yeliza zum Frauentag ins KUS - den Kultur-Späti inBerlin-Friedrichshain ein. Natürlich sind auch Männer herzlichwillkommen. Experten bezeichneten Yeliza bereits als neue weiblicheAndy Warhool.Ihre aktuelle Bilderserie ist durch Persönlichkeiten in densozialen Netzwerken inspiriert. Kunstwerke als Spiegel der kreativenInszenierung, die das individuelle Selbstvertrauen der modernen Fraureflektieren. Yeliza beleuchtet Souveränität der Frauen und zeigt wiesie in den sozialen Medien und der Öffentlichkeit gesehen werdenwollen. Dabei stehen Unabhängigkeit und Lebensfreude im Mittelpunkt.Die feminine Vielfalt wird nicht nur stilisiert, sondern auchpositiviert. Die offensichtliche Diskrepanz zwischen Realismus undAbstraktion ist Synergieeffekt, um weiblichen Anmut mit dem Wunschder Selbstdarstellung zu verbinden. Die Serie POSTER GIRL stellt eineHommage an ein aufgeschlossenes Frauenbild , an Freiheit undWeiblichkeit da. Die Kunstwerke sind farbenfroh und pluralistisch,ebenso einzigartig wie jede einzelne Frau.Yeliza selber ist von ihrem tiefsten inneren und ihren Wurzelneine wahre Künstlerin. Bereits in ihrer Kindheit war sie nach Kunstverrückt. Es sind ihre plastischen, farbenfrohen Werke die YelizasKunst so einzigartig wirken lassen. Ihre Inspiration zieht sie auspostmoderner und zeitgenössischer Kunst sowie den Werken desamerikanischen Künstlers Paul Jackson Pollock, der als Vertreter desabstrakten Expressionismus der New York School galt. Gleichzeitigintegriert sie ihre liebe für die poppigen 1980er Jahre mit ihrenbesonderen Stimmungen und ihrer ausdrucksstarken Bildsprache. "Ichmöchte die Menschen dazu ermutigen, sich der Kunst hinzugeben und siemit allen Sinnen zu genießen. Mir ist es wichtig, aufregende Bilderzu kreieren und die Fantasie zu beflügeln. Gemälde, die faszinieren,die etwas zu sagen haben und eine Verbindung zum Betrachteraufbauen", erklärt Yeliza selbst zu ihrem Werk.Ihre aktuelle Ausstellung "Beauty Pops" mit Werken der aktuellePop-Art-Serie POSTER GIRL wird derzeit im KUS - Kultur Späti in derGabriel-Max-Straße 13, 10245 Berlin gezeigt.Zum Frauentag am 8. März 2019 findet ein Empfang statt.Die Vernissage der Ausstellung ist am 1. März 2019, 18-22 Uhr.Sie sind herzlich eingeladen!