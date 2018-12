Unterföhring (ots) -- Die letzte Staffel der britischen Sky Original Production- Crimeserie um mysteriöse Todesfälle in einem abgelegenen Ort in derArktis- Mit Maria Schrader ("Deutschland 86"), Dennis Quaid ("The BigEasy")Staffel eins und zwei auf Abruf mit Sky Box SetsIn den vorangegangenen beiden Staffeln trotzten die Bewohner vonFortitude nicht nur dem Permafrost, sondern auch einer Reihegrausamer Todesfälle. Jetzt nimmt ein neues Polizei-Duo dieErmittlungen in dem einsamen Ort in der Arktis auf. Die letzteStaffel der britischen Crimeserie, produziert von Sky, startet am 21.Dezember auf Sky Atlantic HD. Die vier Episoden sind immer freitagsum 20.15 Uhr, zu sehen und über Sky Ticket, Sky Go und On Demandverfügbar. Darüber hinaus sind die beiden vorherigen Staffeln sowieauch bereits die aktuelle auf Sky Box Sets abrufbar.Über "Fortitude":Die schrecklichen Ereignisse um Gouverneur Munk (Ken Scott)belasten noch immer die Einwohner der arktischen KleinstadtFortitude. Die Osloer Behörden schicken ein neues Ermittlerpaar indie arktische Kleinstadt, um die Geschehnisse aufzuklären. Myklebust(Maria Schrader) und Oby (Set Sjostrand) machen den Sonderling MarkusHuseklepp (Darren Boyd) zum neuen Gouverneur, um an Informationenüber die Geschehnisse zu gelangen. Der Fischer Michael Lennox (DennisQuaid) ist indessen auf dem besten Weg, sich ins eigene Grab zutrinken - bis eine Besucherin eintrifft und sein Schicksal in dieHand nimmt. Währenddessen versinkt Fortitudes Sheriff Dan Andersson(Richard Dormer) immer mehr in den Wahnsinn. Die Ermittler ahnennicht, wo die größte Gefahr in diesem verrückten Ort lauert.Die letzte Staffel der Serie treibt das Geschehen in Fortitude zumgroßen Showdown auf die Spitze. Nach tödlichen Parasiten aus derVorzeit, gefährlichen Experimenten und Dämonen bleibt die Frage, wersich noch lebend aus dem ewigen Eis retten kann. Neu im Cast derletzten Staffel ist der deutsche Star Maria Schrader ("Deutschland86").Facts:Originaltitel: "Fortitude", Thrillerserie, 4 Episoden, je ca. 60Minuten, GB 2018. Drehbuch und Showrunner: Simon Donald. AusführendeProduzenten: Patrick Spence, Simon Donald, Dennis Quaid..Produzenten: Andrew Wood. Regisseur: Kieron Hawkes. Darsteller:Dennis Quaid, Richard Dormer, Darren Boyd, Sofie Grabol, MariaSchrader, Set Sjostrand, Aliette Opheim, Abubakar Salim.Ausstrahlungstermine:Staffel drei: Ab 21.12.2018, wahlweise auf Deutsch oder imOriginal immer freitags, 20.15 Uhr, auf Sky Atlantic HD sowie auf SkyTicket, Sky Go und On Demand abrufbar. Neben den Staffeln eins undzwei ist auch die neue jetzt bereits auf Box Sets über Sky Ticket,Sky Go auf Abruf verfügbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Escape AtDannemora", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählteProduktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story"und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch inenglischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt undkönnen somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist alseigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Wegzu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/fortitudesowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Das neue Sky:Das neue Sky stellt mit Sky Q konsequent die Wünsche der Zuschauerin den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, die Einführung eines Kundenbindungsprogramms, neueinnovative Partnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden.Sky wird einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Nachder bereits erfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids undSky+ Home erreicht die Innovationsoffensive mit Sky Q und ab MitteMai mit dem neuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt. Das neue Skystellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, seies über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden,eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neueinnovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne langeVertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten.Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine nocheinfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung,eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neueFunktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönlicheMerklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS undAndroid Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG SmartTVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die SkyTV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell