"Find me in Paris": Internationale Fantasy-Serie startet im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Historische Pariser Schauplätze und die berühmte Opéra Garnier imMittelpunkt: Ab 11. November 2018, 7.45 Uhr, zeigt das ZDF sonntagsin Doppelfolgen die internationale Koproduktion "Find me in Paris -Tanz durch die Zeit". In 26 Folgen erzählt die Serie die fantastischeZeitreise der russischen Prinzessin Lena. Bei KiKA startet die Serieam Montag, 12. November 2018, 20.10 Uhr, ebenfalls in Doppelfolgen.Lena (Jessica Lord) ist eine begnadete Tanzschülerin und macht imParis des Jahres 1905 eine Ausbildung an der Ballettschule der Oper.Kurz nach einem entscheidenden Auftritt erfährt Lena, dass ihreEltern sie mit zurück nach Russland nehmen wollen. Die Prinzessinflieht und wird dabei wie durch Zauberhand in das Jahr 2018katapultiert. Dort warten auf Lena viele Überraschungen.Schon bald findet sie in Ines (Eubha Akilade) eine neue Freundinund darf in der geheimen Underground-Tanzgruppe von Max (Rory J.Saper) mittanzen. Aus der anfänglichen Bewunderung für Max wird baldmehr. Doch dann tauchen plötzlich Zeichen aus der alten Welt auf.Alle Folgen sind auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App abrufbar.Die Online-Seiten zu "Find me in Paris" bieten einen 360°-Blicküber Paris, gefilmt vom Dach der Opéra Garnier:https://ly.zdf.de/NcF/Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-fuer-kika-5/http://zdftivi.dehttp://www.facebook.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpresse