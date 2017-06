Finatem veräußert die Techno-Physik-Gruppe an die Leonhard Moll AG

Frankfurt am Main (ots) - Finatem, eine führende, unabhängigeBeteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Mittelstand,veräußert die Techno-Physik Engineering GmbH mit Sitz in Essen, sowiederen Tochterunternehmen Mineralka d.o.o. und HoffmannWärmedämmtechnik GmbH an die Leonhard Moll AG, München. DieTechno-Physik-Gruppe ist einer der weltweit führenden Systemanbietervon hochwertigen Dämm- und Brandschutzprodukten für industrielleAnwendungen, den Schiffsbau und die Bauindustrie. Vor allem imBereich vermikulitbasierter Produkte ist die Gruppe der weltweitgrößte Anbieter.Die Unternehmensgruppe wurde 2010 durch Finatem und dieGeschäftsführer der Techno-Physik-Gruppe Uwe Balshüsemann und JörgBecker, im Rahmen eines Management-Buy-Out von der E.G.O. Blanc undFischer-Gruppe, übernommen. Seitdem wurde die Techno-Physik-Gruppezum weltweit einzigen Vollsortimentanbieter von Dämm- undBrandschutzprodukten auf Basis von Vermikulit ausgebaut. "Die ThemenBrandschutz und Wärmedämmung gewinnen weltweit immer weiter anBedeutung. Vor allem Lösungen, die auf natürlichen Produktenbasieren, umweltfreundlich und nicht gesundheitsbelastend sind,werden verstärkt nachgefragt", bemerkt der geschäftsführendeGesellschafter der Techno-Physik-Gruppe Uwe Balshüsemann und fügthinzu: "In diesem wachsenden Markt sind wir mit unseren Produkten,die primär auf natürlichen Rohstoffen basieren, ideal positioniert.""Gemeinsam mit dem Management haben wir die Techno-Physik-Gruppein den letzten Jahren zum Marktführer in dieser Marktnischeausgebaut", bemerkt Eric Jungblut, Partner von Finatem. "2012 habenwir die auf Pressformteile spezialisierte Hoffmann Wärmetechnik GmbH,Werdohl, hinzugekauft. Dies war ein wichtiger Schritt zumvollintegrierten Anbieter.""Die erfolgreiche Entwicklung der Techno-Physik-Gruppe ist einweiteres Beispiel für unsere erfolgreiche Investmentstrategie. Wirkonzentrieren unsere Investments auf Nischenanbieter mitAlleinstellungsmerkmalen und absolutem Qualitätsanspruch, inwachsenden Märkten", stellt Finatem Gründungspartner ChristopheHemmerle heraus. "Wir freuen uns, in Leonhard Moll einen Käufer fürTechno-Physik gefunden zu haben, der mit seiner hervorragendenReputation und seiner langfristigen Strategie mit industriellenBeteiligungen im Bauzulieferbereich den Expansionskurs der letztenJahre weiter fortsetzen wird", bemerkt Investmentmanager FelixRieder.Über die Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.Unternehmensprofil Finatem:Als unabhängige partnergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitzin Frankfurt investiert Finatem über Mehrheitsbeteiligungen inUnternehmen mit Geschäftsaktivitäten bzw. Know-how insbesondere inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Der Fokus liegt dabei aufmittelständischen Unternehmen aus traditionellen Branchen mit einemUmsatzvolumen zwischen EUR 25 Mio. und EUR 125 Mio. und einem klarenWachstumspotenzial. Mit der vorhandenen umfangreichen nationalen undinternationalen Erfahrung im Private-Equity und in der Industrie istFinatem ein zuverlässiger Partner seiner Portfoliounternehmen undunterstützt diese in den Herausforderungen der Marktglobalisierung.Pressekontakt:Finatem BeteiligungsgesellschaftChristophe HemmerleEric JungblutFeldbergstraße 3560323 Frankfurt am MainTel: 069 50 956 4-0Fax: 069 50 956 4-30info@finatem.dewww.finatem.deOriginal-Content von: Finatem Beteiligungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell