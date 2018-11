Finatem veräußert die Schollenberger-Gruppe an die französische Socotec-Gruppe

Frankfurt am Main (ots) - Finatem, eine führende, unabhängigeBeteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Mittelstand,veräußert die SCHOLLENBERGER Kampfmittelbergung GmbH("Schollenberger" oder "Schollenberger-Gruppe) an die SOCOTEC-Gruppe,Guyancourt, Frankreich ("SOCOTEC" oder "SOCOTEC-Gruppe"). DieSOCOTEC-Gruppe ist einer der führenden Europäischen Dienstleister imBereich Messen, Prüfen und Zertifizieren von Bau- undInfrastrukturprojekten. SOCOTEC erzielt mit 200.000 Kunden einenJahresumsatz von EUR 700 Millionen in 25 Ländern und beschäftigt rund7.000 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung der Schollenberger-Gruppewird auch nach Übernahme durch SOCOTEC weiter durch Dr. Boris Töllerund Klaus Löhle verantwortet.Die Schollenberger-Gruppe mit rund 400 Mitarbeitern am Hauptsitzin Celle sowie an 8 weiteren Standorten, ist der Marktführer inDeutschland und Österreich im Bereich der zivilen Kampfmittelbergung.Die Gruppe bietet seinen Kunden alle Dienstleistungen rund um dietechnische Erkundung und Freilegung von Kampfstoffen in gefährdetenGebieten an. Die Herstellung von Kampfmittelfreiheit ist inDeutschland und Österreich eine obligatorische gesetzlicheVerpflichtung des Bauherren bei jeglichen Eingriffen in den Boden.2016 wurde die Schollenberger-Gruppe durch Finatem und denGeschäftsführern der Schollenberger-Gruppe Klaus Löhle und Dr. BorisTöller, im Rahmen eines Management Buy-Out von der CellerBrunnenbau-Gruppe, übernommen und 2018 um die auf geophysikalischeAnalyse-Dienstleistungen spezialisierte GeoFact GmbH, Bonn, ergänzt."Unser gemeinsames Ziel war es, Schollenberger zum klaren Markt- undvor allem Qualitätsführer im Bereich der Kampfmittelbergungauszubauen," stellt Finatem Partner Eric Jungblut heraus. "Gemeinsammit Finatem haben wir bei Schollenberger industrielle Standards inden Bereichen der Vertriebs- und Ressourcensteuerung sowie imControlling eingeführt, die führend und richtungsweisend in derKampfmittelbergungsbranche sind," führt Dr. Boris Töller,geschäftsführender Gesellschafter der Schollenberger-Gruppe, aus."Heute ist Schollenberger einer der wenigen Anbieter, derdeutschlandweit Kampfmittelbergung auf qualitativ höchstem Niveauanbieten kann," ergänzt Boris Yudin, Investment Manager der Finatem."Die positive Entwicklung der Schollenberger-Gruppe ist einweiteres Beispiel für unsere erfolgreiche Investment- undWertsteigerungsstrategie. Wir konzentrieren unsere Investments aufUnternehmen mit Alleinstellungmerkmalen und absolutemQualitätsanspruch in wachsenden Märkten, bei denen wirEntwicklungspotenziale sehen, die wir gemeinsam heben können,"erklärt Finatem Geschäftsführer Dr. Robert Hennigs. "Wir freuen uns,in SOCOTEC einen Partner für Schollenberger gefunden zu haben, dermit seiner hervorragenden Reputation, Finanzkraft und langjährigen,internationalen Erfahrung im Bereich Bau- undInfrastrukturdienstleistungen den Expansionskurs der letzten Jahregemeinsam mit uns fortsetzen wird," ergänzt Klaus Löhle,geschäftsführender Gesellschafter der Schollenberger-Gruppe.Über die Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.Unternehmensprofil Finatem:Als unabhängige partnergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitzin Frankfurt investiert Finatem über Mehrheitsbeteiligungen inUnternehmen mit Geschäftsaktivitäten bzw. Know-how insbesondere inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Der Fokus liegt dabei aufmittelständischen Unternehmen aus traditionellen Branchen mit einemUmsatzvolumen zwischen EUR 25 Mio. und EUR 125 Mio. und einem klarenWachstumspotenzial. Mit der vorhandenen umfangreichen nationalen undinternationalen Erfahrung im Private-Equity und in der Industrie istFinatem ein zuverlässiger Partner seiner Portfoliounternehmen undunterstützt diese in den Herausforderungen der Marktglobalisierung.Pressekontakt:Finatem BeteiligungsgesellschaftEric JungblutBoris YudinFeldbergstraße 3560323 Frankfurt am MainTel: 069 50 956 4-0Fax: 069 50 956 4-30info@finatem.dewww.finatem.deOriginal-Content von: Finatem Beteiligungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell