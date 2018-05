Finatem erwirbt 100% der Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH

Frankfurt am Main (ots) - Finatem, eine führende, unabhängigeBeteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Mittelstand,erwirbt mit der Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH (GFT) einen führendenSystemanbieter von hochspezialisierten Produkten für die Kran- undBauindustrie.Die GFT ist 1997 durch Ausgründung aus dem traditionsreichenGothaer Fahrzeugwerk entstanden und konzentriert sich seither auf dieHerstellung hochkomplexer Rohr- und Blechkonstruktionen aushochfesten Feinkornbaustählen sowie kompletter Systemlösungen mitintegrierter Elektrik und Hydraulik. Dabei bietet das Unternehmenseinen Kunden alle schweißtechnischen Dienstleistungen eines modernenMetallbetriebes, von der Vorfertigung über die Farbgebung bis hin zurMontage. Dieses umfassende Dienstleistungsportfolio sowie dieaußerordentliche Produktqualität machen GFT zu einem gefragten undgeschätzten Geschäftspartner für Kran- und Baumaschinenherstellersowie Hersteller von Windenergieanlagen.Irmgard Schade, Partner bei Finatem: "Die GFT hat sich im Laufeder Jahre zum Spezialisten für komplette Systemlösungen fürverschiedene Wirtschaftszweige entwickelt. Mehr als 20 JahreBranchenerfahrung, das hochspezialisierte Dienstleistungs- undProduktportfolio und ausgezeichnete Wachstumspotenziale machenGothaer Fahrzeugtechnik zu einem sehr attraktiven Unternehmen. Wirfreuen uns darauf, die bisherige Erfolgsgeschichte gemeinsam mit denMitarbeitern auch in Zukunft weiter fortzusetzten."Thomas Gessert, Geschäftsführer der Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH,ergänzt: "Unsere Kunden sind weltweit führende, international tätigeUnternehmen im Kran- und Anlagenbau sowie in den weltweitenBaumaschinenmärkten. Für die Zukunft sehen wir weitereWachstumschancen in der Kranindustrie sowie signifikanteSkalierungsmöglichkeiten für Branchen außerhalb des Krangeschäfts.Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Finatem den richtigen Partneran der Seite haben, um diese Möglichkeiten nutzen zu können."Unterstützung finden die Wachstumspläne durch die gutenMarktaussichten. So wird für die deutsche und die weltweiteKranindustrie als Kernmarkt der GFT eine positive Entwicklungerwartet. Bis 2019 wird für die weltweite Nachfrage nach Kränen undHubgestellen ein jährlicher durchschnittlicher Anstieg von rund 6%prognostiziert."Die weltweit steigende Nachfrage nach hochwertigenAuslegersystemen bietet zudem vielversprechende Möglichkeiten füreine regionale Expansion. Hochfeste Stähle werden auch zunehmend fürEntwicklungen außerhalb des Kranmarktes eingesetzt, was GFTerhebliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnet," erläutert AlexanderStein, Investment Manager der Finatem.An den Standorten in Gotha und Eisenach beschäftigt GFT rund 370qualifizierte Mitarbeiter sind. Zudem verfügt GFT über einen modernenMaschinenpark, der eine Stahlverarbeitung und Auslegerfertigung sowiedie Fertigung und Montage kompletter Systemlösungen ermöglicht. 2017erwirtschaftete GFT einen Umsatz von rund 50 Mio. EUR. ÜberTransaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.Unternehmensprofil FinatemAls unabhängige, partnergeführte Private Equity Gesellschaft mitSitz in Frankfurt, investiert Finatem in Mehrheitsbeteiligungenvornehmlich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. DieGesellschaft konzentriert sich auf Mittelstandsunternehmen mit einemUmsatz von 20 Mio. Euro bis 125 Mio. Euro, die klaresWachstumspotential aufweisen. Mit seiner umfangreichen industriellenErfahrung und dem internationalen Netzwerk als Mitbegründer derführenden Private Equity Allianz "Alliance for Global Growth" istFinatem ein verlässlicher Partner für seine Portfoliogesellschaftenund unterstützt sie, den Herausforderungen der Marktglobalisierung zubegegnen.Pressekontakt:Finatem BeteiligungsgesellschaftIrmgard SchadePartneri.schade@finatem.deAlexander SteinInvestment Managera.stein@finatem.deFinatem BeteiligungsgesellschaftFeldbergstraße 3560323 Frankfurt am MainTel: +49-69-5095640Fax: +49-69-50 956 430info@finatem.dewww.finatem.deOriginal-Content von: Finatem Beteiligungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell