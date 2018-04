Finatem beteiligt sich mehrheitlich an der HKM Sports Equipment GmbH

Frankfurt am Main (ots) - Finatem, eine führende, unabhängigeBeteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Mittelstand,baut ihr Portfolio weiter aus. Die Frankfurter übernehmen dieAnteilsmehrheit an der HKM Sports Equipment GmbH, Neuenhaus, sowieden Geschäftsbetrieb der HKM Textil GmbH vom geschäftsführendenGesellschafter Klaus Egbers. Herr Egbers bleibt als Geschäftsführerim Unternehmen tätig und ist gesellschaftsrechtlich mit einemstrategischen Anteil am Unternehmen beteiligt.Als Marktführer bei Vollsortimentern im Reitsport in Deutschlandbietet die HKM Sports Equipment ein differenziertes, auf diejeweilige Zielgruppe fokussiertes Portfolio an Reitsportprodukten inallen Preissegmenten an. Insgesamt listet das Unternehmen mehr als21.000 Produktvariationen. Rund zwei Drittel des Sortiments setztsich aus funktioneller Bekleidung und Ausrüstung für Reiter und Pferdzusammen, das übrige Drittel der Produkte sind modeabhängigeFashionartikel. Das Portfolio umfasst dabei neben der Hauptmarke HKMweitere starke Endkundenmarken wie Lauria Garrelli, Cavallino Marinound Pro-Team. Die Produkte werden selbst entwickelt und entworfen undanschließend exklusiv von etablierten Lieferanten unter strengenQualitätsrichtlinien gefertigt. Zu den Kunden der HKM SportsEquipment zählen in erster Linie der europäische Fachhandel sowieausgewählte eCommerce-Händler.Die HKM Textil GmbH ist Europas Marktführer für Applikationen zumAufnähen und Aufbügeln auf Textilien. Neben Besatzartikeln,Stickmotiven und gedruckten Motiven vertreibt HKM Textil weitereKurzwaren wie Scheren, Schulterpolster und Klettbänder. DieGeschäftsaktivitäten beider Gesellschaften werden künftig unter demDach der HKM Sports Equipment fortgeführt.Irmgard Schade, Partner bei Finatem: "Mit HKM Sports Equipmentergänzen wir unser Beteiligungsportfolio um ein weiteres sehrattraktives Unternehmen mit einem weltweiten Kundenkreis. HKM wirdbereits in zweiter Generation von Geschäftsführer Klaus Egbersgeleitet und wir sind sehr froh, dass er mit seiner Erfahrung undExpertise auch zukünftig dem Unternehmen vorstehen wird." Herr RenéSchäfer, der bisher schon das Geschäft der HKM Textil erfolgreichgeführt hat, wird diese Tätigkeit als zweiter Geschäftsführer der HKMSports Equipment fortsetzen.Im Jahr 2017 erwirtschaftete die HKM Gruppe einen Umsatz von rund24 Mio. Euro. Mehr als 80 % des Umsatzes werden in Europa generiert,rund die Hälfte davon in Deutschland. Der gesamte Warenstrom ab derAnlieferung der Container in Neuenhaus bis hin zur Übergabe derversandfertigen Kundenbestellungen wird dabei durch dieunternehmensinterne Logistik höchsteffizient abgewickelt. "SeineLeistungsfähigkeit hat das Unternehmen in den vergangenen Jahreneindrucksvoll unter Beweis gestellt, der Markt bietet attraktiveChancen und wir das notwendige Kapital. Das sind aus unserer Sichtgute Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren gemeinsam weiterwachsen zu können", erläutert Alexander Stein, Investment Manager beiFinatem.Klaus Egbers, Mitgründer und Geschäftsführer der HKM SportsEquipment, ergänzt: "Bereits seit den 1980er Jahren sind wir alsSpezialist für Reitsportbedarf am Markt und haben uns seither eineführende Position in der Branche erarbeitet. Die Nachfrage nachunseren Produkten ist ungebrochen und wir sehen weitereWachstumsmöglichkeiten im Markt. Mit Finatem haben wir nun denrichtigen Partner an der Seite, um diese Chancen nutzen zu können."In der Unternehmenszentrale in Neuenhaus beschäftigt HKM knapp 120Mitarbeiter, die in den Bereichen Kollektion/Design, Einkauf,Vertrieb, Marketing, EDV, Finanz- und Rechnungswesen, Verwaltungsowie Lager & Logistik tätig sind. Das Marktvolumen für Produkte undDienstleistungen rund um den Pferdesport in Deutschland beträgt etwa6,7 Mrd. Euro. Rund 2,6 Mrd. Euro entfallen auf die laufenden Kostender Pferdehaltung wie Unterbringung und Verpflegung. Für übrigeProdukte und Dienstleistungen geben die Deutschen demnach ca. 4,1Mrd. Euro aus. Europaweit beträgt der Markt für Produkte undDienstleistungen rund um den Reitsport und die Pferdehaltung etwa 100Mrd. Euro jährlich.Über Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.Unternehmensprofil FinatemAls unabhängige, partnergeführte Private Equity Gesellschaft mitSitz in Frankfurt, investiert Finatem in Mehrheitsbeteiligungenvornehmlich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. DieGesellschaft konzentriert sich auf Mittelstandsunternehmen mit einemUmsatz von 20 Mio. Euro bis 125 Mio. Euro, die klaresWachstumspotential aufweisen. Mit seiner umfangreichen industriellen Erfahrung und dem internationalen Netzwerk als Mitbegründer der führenden Private Equity Allianz "Alliance for Global Growth" ist Finatem ein verlässlicher Partner für seine Portfoliogesellschaften und unterstützt sie, den Herausforderungen der Marktglobalisierung zu begegnen.