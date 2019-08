Finanzwissen im Erklärvideo: Finanztip ist mit Youtube-Kanal auf Erfolgskurs

Berlin (ots) - Junge Menschen vertrauen beim Thema Finanzen aufYoutube: Laut einer aktuellen Studie informieren sich mehr als 20Prozent der 16- bis 25-Jährigen zu Finanzfragen gezielt auf derVideoplattform. Um auch das videoaffine Publikum mit unabhängigen undgut recherchierten Informationen zu versorgen, ist Finanztip seitdiesem Jahr mit einem eigenen Format auf Youtube aktiv: DieErklärvideos des gemeinnützigen Verbraucher-Ratgebers rund um dieThemen Geldanlage, Altersvorsorge und Alltagsfinanzen erreichen proMonat durchschnittlich mehr als 400.000 Aufrufe, Tendenz steigend."Fünf Tipps für mehr Netto vom Brutto - sofort flüssig sein"lautet der Titel eines Videos, das inzwischen mehr als 320.000 Malaufgerufen wurde. "Das Video steht exemplarisch für unseren Ansatz",sagt Saidi Sulilatu, Gesicht des Youtube-Kanals von Finanztip. "Mitunseren Videos wollen wir Berufseinsteigern und jungen Familien dieWelt der Finanzen ganz grundsätzlich erklären, dabei aber auch immermöglichst lebenspraktisch sein. Im Idealfall lernen unsere Zuschaueretwas und können mit unseren Tipps einfach bares Geld sparen."Wichtig dabei: Sämtliche Praxistipps in den Erklärvideos entsprechenden grundsätzlichen Empfehlungen der unabhängigenFinanztip-Redaktion, die diese in umfangreichen Testverfahrenerarbeitet hat.Jede Woche ein bis zwei neue Videos"Um einen erfolgreichen Youtube-Kanal mit einer aktiven Communityaufzubauen, ist vor allem Kontinuität wichtig", sagt Sulilatu.Deshalb veröffentlichen er und sein Team jede Woche ein bis zwei neueVideos. Seit Anfang des Jahres ist so die Anzahl der Abonnenten desFinanztip-Kanals von knapp 2.000 auf mehr als 38.000 angestiegen. Imkommenden Jahr soll diese Zahl sechsstellig sein. "Je größer dieCommunity, desto besser", erklärt Sulilatu. "So bekommen wir vieleneue Themenimpulse, mit denen wir unseren Kanal weiter verbessernkönnen." Bislang liegt der thematische Schwerpunkt des Kanals beiallen Fragen rund um die eigenen Finanzen. Für die Zukunft kann sichFinanztip-Youtuber Sulilatu auch weitere Themen wie etwa Erklärvideoszu relevanten Rechtsfragen vorstellen. "Wir sind überwältigt von dempositiven Feedback, das uns jeden Tag erreicht. Das motiviert, dievielen Anregungen auch umzusetzen."Weitere Informationen https://www.youtube.com/c/FinanztipDeÜber FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 4 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.000 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 500.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps auf Facebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Geschäftsführer: Hermann-Josef Tenhagen, Marcus Wolsdorf, Dr. FabianDanySitz der Gesellschaft: Berlin | Amtsgericht: Charlottenburg | HRB162233 BOriginal-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell