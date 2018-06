Finanzvorstand Dr. Andreas Dahmen scheidet wie geplant aus der Integrata AG - Cegos Group aus (FOTO)

Stuttgart (ots) -Dr. Andreas Dahmen, Gesellschafter und Finanzvorstand derIntegrata AG, scheidet zum 30. Juni 2018 aus dem Unternehmen aus. Erwird sich fortan verstärkt seinem eigenen Beratungsunternehmen, derGHK Management Consulting GmbH widmen, die er bereits 2006 gründeteund aktuell mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt.Dr. Andreas Dahmen war seit 2009 als Gesellschafter undFinanzvorstand der Integrata AG, einem Unternehmen der Cegos Grouptätig. Dr. Dahmen war als Finanzvorstand für die BereicheRechnungswesen, Controlling, IT, Einkauf und Prozessmanagementverantwortlich. Er beteiligte sich im Jahr 2009 an einem ManagementBuy-in, das die Integrata AG nach einer wechselvollenFirmengeschichte wieder in Eigentümerhände brachte. Dr. Dahmen, derauf eine langjährige Führungserfahrung in Beratung, Aus- undWeiterbildung zurückgreifen kann, begleitete die Integrata AG neunJahre lang erfolgreich auf ihrem Weg zu Europas führendem Anbieterfür Qualifizierung, Training und Seminare. In diese Zeit fielenEntscheidungen wie die Einführung des Bereichs Managed TrainingServices und der Ausbau kundenindividueller Qualifizierungsangebote,die zur positiven Geschäftsentwicklung beitrugen.Der ausgewiesene Finanz- und Controlling-Experte ist Autorzahlreicher Fachbücher und zeichnet sich durch seine hohePraxisorientierung und eine offene Denkweise, die weit über dieBranchengrenzen hinausreicht, aus. So initiierte Dr. Dahmenbeispielsweise die jährlich stattfindenden Kronberger Kamingespräche,bei denen es ihm gelang, hochkarätige Redner und Top Manager ausIndustrie, Wirtschaft und Forschung für diese Abende zu gewinnen.Sein Interesse galt dabei insbesondere den Auswirkungen der digitalenTransformation auf Unternehmen und deren Personalpolitik.Ingmar J. Rath, Vorstandsvorsitzender der Integrata AG, zieht fürdie Zeit mit dem nun scheidenden Finanzvorstand eine positive Bilanz:"Herr Dr. Dahmen hat uns als Spezialist für Prozess- undOrganisationsentwicklung mit exzellenten Kenntnissen in derfinanzwirtschaftlichen Integration von Gesellschaften auch inwirtschaftlich schwierigen Zeiten erfolgreich unterstützt. SeineExpertise und seine Erfahrung waren bei vielen strategischenEntscheidungen wie der Neuausrichtung der Integrata AG alsUnternehmen der Cegos Group von großem Wert. Wir danken Dr. Dahmenfür seinen engagierten Einsatz als Gesellschafter undVorstandsmitglied. Er war uns stets ein verlässlicher Partner, derdie Entwicklung der Integrata AG mit prägte und immer dieUnternehmensziele im Auge behalten hat. Wir wünschen ihm alleserdenklich Gute und viel Erfolg für die Zukunft."Integrata AG - Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer derführenden europäischen Full Service-Anbieter fürQualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hinzum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub@Cegos bündeltalle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialenAustausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfenumfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisationund mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT-Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in dieCegos Group integriert.Cegos Gruppe weltweitSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata.deBozica Klein, bozica.klein@integrata.deIntegrata AG - Cegos GroupZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell