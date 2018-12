Finanztrends-Wikifolio: PayPal vor Chartausbruch

Die neu im Finanztrends-Wikifolio befindliche PayPal-Aktie steuert den wichtigen Chart-Widerstand von 89 USD an. Gelingt der Sprung über dieses wichtige Niveau, so dürfte in Folge rasch auch die 100 USD-Marke angesteuert werden.

PayPal profitiert vom anhaltenden Trend zum digitalen Bezahlen. In den vergangenen drei Jahren stieg der Umsatz durchschnittlich um +19 %, während der Gewinn um +23 % zulegte. Für das aktuelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Glenn Miller.