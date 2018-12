Finanztrends-Wikifolio: Kursziel für Tesla-Aktie erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das Investmenthaus Baird hat das Kursziel für Tesla von 411 USD auf 465 USD erhöht und die Einschätzung „Buy“ beibehalten. Die von 40 % auf 15 % gesenkten Zölle in China dürften den zuletzt schwächelnden Absatz im Reich der Mitte wieder ankurbeln. Außerdem soll das Model 3 ab Februar auch in Europa in großen Stückzahlen erhältlich sein. Pro Monat sollen zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Glenn Miller.