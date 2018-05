Finanztrends Mittelstand Champion Index: Noch attraktiver – weitere Gewinne

Am Montag ging es für den Finanztrends Mittelstand Champions Index (FMCI) weiter nach oben. Das Barometer befindet sich in jeder Hinsicht im Aufwärtstrend und hat jetzt sogar das bisherige Allzeithoch im Visier. Täuscht die Momentaufnahme nicht, dann liegt das Potenzial jetzt sogar bei 200 Punkten (bislang knapp 165 Punkten). Dies wären also 20 %.

MDax überlegen

Der FMCI ist besonders in etwas unsicheren ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.