Finanztip zeigt typische Kostentreiber bei Girokonten auf

Berlin (ots) - Immer mehr Banken drehen beim Girokonto an derGebührenschraube. Doch auch Konten, bei denen keine Gebühren für dieKontoführung anfallen, können den Kunden am Ende des Tages Geldkosten. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip zeigt auf,wo Kostenfallen lauern und worauf Verbraucher bei der Auswahl desKontos achten sollten.Rund 100 Millionen Girokonten gibt es laut Bundesbank inDeutschland. Einige davon werden trotz Niedrigzinsphase noch immerohne Kontoführungsgebühren angeboten. Doch das bedeutet nicht, dassdas Konto zwangsläufig kostenlos ist: "Banken sind sehr kreativ, wennes um Gebühren geht", sagt Josefine Lietzau, Bankexpertin beiFinanztip. "Manche Banken stellen ihren Kunden sogar jede einzelneKontobewegung in Rechnung." Neben der Kontoführungsgebühr sind dasdie typischen Kostentreiber bei Girokonten:Kreditkarte: Viele Banken bieten zusätzlich zum Konto eineKreditkarte an, für die sie teilweise eine Jahresgebühr verlangen. Sobezahlen Kunden etwa bei der Postbank 29 Euro, falls sie zumKonto-Modell Giro direkt eine Kreditkarte nutzen.Girocard: Einige Banken erheben auch Jahresgebühren für dieGirocard. Das ist insbesondere bei einigen Filialbanken der Fall.Zweit- oder Partnerkarte: Auch eine zweite Giro- oder Kreditkarte- etwa für den Lebenspartner oder ein anderes Familienmitglied -lassen sich manche Banken teuer bezahlen.Überweisungen: Bei Überweisungen können Kunden ebenfalls Kostenentstehen, vor allem bei beleghaften Überweisungen. Die Targobanketwa berechnet Kunden mit Online-Konto satte 3,50 Euro proÜberweisung auf Papier. Online-Überweisungen sind hingegen meistkostenlos.Kosten beim Bezahlen: Beim Bezahlen oder Abheben in fremderWährung entstehen Bankkunden sehr oft weitere Kosten. Dabei spielt eskeine Rolle, ob sie die Girocard oder die Kreditkarte nutzen. DieGebühren können bis zu 3,85 Prozent des Betrages betragen, in derRegel liegen sie zwischen 1 und 1,75 Prozent. Wer zum Beispiel imAuslandsurlaub einen Einkauf für 300 Euro in Fremdwährung mit Kartebezahlt, muss dann mit bis zu 11,55 Euro an Gebühren rechnen.Sollzinsen: Dispozinsen berechnet die Bank, wenn Kunden ihr Kontoinnerhalb des von der Bank gewährten Rahmens überziehen. Wenn dasKonto darüber hinaus belastet wird, werden Überziehungszinsen fällig,die bei einigen Banken noch höher sind. Die Dispozinsen unterscheidensich von Bank zu Bank deutlich. "Die Spanne liegt aktuell zwischen 4und 14 Prozent Zins", sagt Lietzau.Rechner nutzen und Kontokonditionen studierenAufgrund der unterschiedlichen Kosten verschiedener Kontomodelleempfiehlt die Finanztip-Expertin, die Kontokonditionen genau zulesen. "Nur wer weiß, wofür die eigene Bank Gebühren möchte, kannunnötige Kosten vermeiden", sagt Lietzau. Dass dies jeder Verbraucherauch macht, ist jedoch fraglich. "Denn oft sind die Konditionen inunübersichtlichen Dokumenten versteckt", weiß Lietzau. Finanztip hatdeshalb einen Rechner entwickelt, der mögliche Kostenfallen einesKontos offenlegt. "Je nachdem, was der Verbraucher eingibt, berechnenwir anhand von typischen Beispielkunden, was das Konto im Jahr kostenwürde", erklärt Lietzau. "Dadurch können Verbraucher auch Konten mitsehr unterschiedlichen Gebühren vergleichen."