Finanztip testet Robo-Advisors: digitale Hilfe bei der Geldanlage gibt's gegen Aufpreis

Berlin (ots) - Mit wenigen Klicks zur persönlich passendenGeldanlage. Mit diesem Versprechen sind die ersten Robo-Advisors vorwenigen Jahren angetreten. Inzwischen tummeln sich mehr als 30digitale Anlagehelfer am deutschen Markt. Der gemeinnützigeVerbraucher-Ratgeber Finanztip hat die wichtigsten Anbieter unter dieLupe genommen und geprüft, ob diese auch für Kleinanleger taugen. DasErgebnis: Drei günstige Anbieter sind aktuell empfehlenswert.Grundsätzlich wird für die digitale Sparhilfe ein Aufpreis fällig -teilweise mehr als ein Prozent der Anlagesumme.Aktuell betreuen Robo-Advisors mehr als eine Milliarde Euro vonAnlegern aus Deutschland. Grundsätzlich erhalten Kunden dabeiUnterstützung in drei Punkten: Robo-Advisors ermitteln - meistmithilfe eines Fragebogens - wie viel Risiko ein Sparer vertragenkann, leiten daraus ein Portfolio ab und kümmern sich um dieUmsetzung der Geldanlage. Sie kaufen also die passenden Fonds insDepot. Dieser Service kostet: "Zu der üblichen Verwaltungsgebühr derausgewählten Fonds verlangen die Anbieter weitere Gebühren", erklärtSara Zinnecker, Geldanlage-Expertin bei Finanztip. "Der Aufpreisvariiert je nach Anbieter und kann zwischen einem halben Prozent derAnlagesumme bis zu mehr als einem Prozent jährlich ausmachen."Selbstgemachte Geldanlage ist günstigerGünstiger geht Geldanlage, wenn Sparer sich selbst kümmern. "Wirempfehlen, in breit aufgestellte Aktien-Indexfonds (ETFs) zuinvestieren. Um die Schwankungen am Aktienmarkt etwas aufzufangen,sollte ein anderer Teil in Fest- oder Tagesgeld angelegt werden",erklärt Zinnecker. "Diese selbstgemachte Geldanlage kostet oft nichtmehr als 0,3 Prozent des Anlagebetrags." Wer sich das allerdingsselbst nicht zutraut und einen Teil der Verantwortung gerne abgebenmöchte, für den können Robo-Advisor eine gute Lösung sein.Finanztip empfiehlt aktuell passive AnlagestrategieBei den digitalen Geldanlagehelfern gibt es zwei Arten. Einigegreifen aktiv in die Geldanlage ein: Sie schichten das Vermögen, jenach Marktgeschehen, laufend um. Ziel ist es, den maximalen Verlustzu begrenzen. Andere Robo-Advisors folgen einem passiven Ansatz. IhrZiel ist es, die anfangs festgelegte breite Vermögensaufteilungbeizubehalten. "Wie gut aktive Robo-Advisors sind, können wir aktuellnicht beurteilen", sagt die Finanztip-Expertin. "Die Strategienbasieren auf vielen Annahmen und müssen sich erst noch beweisen, ambesten über einen gesamten Börsenzyklus." Finanztip empfiehlt deshalbzum jetzigen Zeitpunkt nur Anbieter mit einer passiven Strategie.Drei Anbieter erfüllen Finanztip-Kriterien"Damit sich Robo-Advisors auch für Kleinanleger eignen, sollte dieMindestanlagesumme nicht mehr als 10.000 Euro betragen. Für uns warweiterhin wichtig, dass die Gesamtkosten nicht mehr als ein Prozentder Anlagesumme ausmachen und die Anbieter sich im Portfolio aufAktien- und Anleihe-ETFs konzentrieren", sagt Zinnecker. "Dasentspricht am ehesten der Finanztip-Linie für eine gute Geldanlage."Aktuell empfiehlt Finanztip drei Anbieter, die alle diese Kriterienerfüllen: Quirion und Growney als klassische passive Robo-Advisorsund Weltinvest als digitalen Anlagehelfer für Selbstentscheider.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/robo-advisor/https://www.finanztip.de/geldanlage/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.200 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 450.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell