Finanztip-Vergleich zeigt besonders leistungsstarke und günstige Krankenkassen

Berlin (ots) - Durch einen Krankenkassenwechsel können VerbraucherHunderte Euro im Jahr sparen - ohne dass sie dabei Abstriche bei denLeistungen machen müssen. Dabei gilt: Es gibt nicht die eine perfekteKrankenkasse - die Wahl hängt viel mehr von den persönlichenBedürfnissen des Versicherten ab. Das gemeinnützige VerbraucherportalFinanztip hat die gesetzlichen Krankenkassen unter die Lupe genommenund zeigt die fünf empfehlenswerten Kassen, die umfangreicheLeistungen bei günstigen Preisen bieten: HEK, HKK, Energie BKK,BKK24, TK.Mittlerweile erheben alle deutschen Krankenkassen neben demgesetzlich festgelegten Beitrag von 14,6 Prozent einen Zusatzbeitrag.2017 liegt dieser zwischen 0,3 und 1,8 Prozent und muss vollständigvom Arbeitnehmer übernommen werden. Laut GKV-Spitzenverband sind rund90 Prozent der Bürger in Deutschland gesetzlich versichert, also rund70 Millionen Menschen. "Verbraucher können durch einen Wechsel vielGeld sparen, ohne dabei auf Leistungen verzichten zu müssen", sagtJulia Rieder, Expertin für Versicherungen bei Finanztip. EinArbeitnehmer mit einem Bruttoeinkommen von 3.000 Euro monatlich kannbeispielsweise im Jahr 400 Euro Beitrag sparen, wenn er von derteuersten bundesweit geöffneten zur günstigsten Kasse wechselt. FürSpitzenverdiener sind sogar bis zu 580 Euro Ersparnis drin.Auf Zusatzleistungen und Service achten95 Prozent der Leistungen sind gesetzlich festgelegt und damit beiallen Kassen gleich. Trotzdem sollten sich Versicherte vor derEntscheidung für eine neue Kasse genau überlegen, welcheZusatzleistungen ihnen wichtig sind. Das betrifft zum Beispiel dieBereiche Service, Vorsorge, Familienleistungen, alternative Medizinund Zahnbehandlungen. "Die eine perfekte Krankenkasse gibt es nicht",sagt Rieder. "Während der eine auf persönliche Beratung vor Ortsetzt, ist dem anderen die Erstattung alternativer Heilmethodenwichtig. Das sollten Verbraucher bei ihrer Wahl berücksichtigen."Fünf Krankenkassen sind empfehlenswertDie mit Abstand umfassendsten Leistungen hat imFinanztip-Vergleich die Hanseatische Krankenkasse (HEK). Die Kassebietet für einen moderaten Gesamtbeitrag von 15,6 Prozent einen sehrguten Rundumschutz. Sparfüchse sind bei der HKK gut aufgeboben, dergünstigsten bundesweit zugänglichen Kasse. Trotz des Beitragssatzesvon nur 15,19 Prozent bietet sie im Vergleich ein gutes Paket anExtraleistungen. Ohne größere Schwächen und mit umfassendenZusatzleistungen geht auch die Energie BKK mit 15,7 Prozent Beitragals Empfehlung hervor. Wer Wert auf zusätzliche Zahnleistungen undalternative Medizin legt, ist bei der BKK24 gut aufgehoben (15,7Prozent). Schwach ist sie jedoch bei Zusatzleistungen für Familienund Vorsorgeuntersuchungen, sodass sie sich eher für Versicherte über35 Jahre eignet. Bei Deutschlands größter Krankenkasse, der Techniker(TK), bekommen Mitglieder einen umfassenden Service sowie guteLeistungen. Für einen Beitrag von 15,6 Prozent müssen Versicherteallerdings Abstriche bei Zusatzleistungen für die Zähne machen."Es kann sich lohnen, vor der Kassenwahl ein wenig nachzurechnen",erklärt Rieder. "Rechnungen für alternative Arzneien werdenbeispielsweise oft nur bis 100 Euro jährlich erstattet. Je nachEinkommen ist es eventuell sinnvoller, diese selbst zu bezahlen unddafür eine günstigere Kasse zu wählen." Außerdem können sichVerbraucher auch über die Leistungen günstiger regionaler Kasseninformieren. Eine Übersicht über die preiswertesten Kassen nachBundesland findet sich auf www.finanztip.de.Der Wechsel ist schnell und einfachVersicherte, die ihre Krankenkasse wechseln möchten, können diesmit nur zwei Schreiben erledigen: Sie kündigen bei der bisherigenKrankenkasse und füllen den Mitgliedsantrag für die neue Kasse aus.Die Kündigung ist komplett, sobald der alten Kasse eineMitgliedsbescheinigung der neuen vorliegt. "Jeder hat die freie Wahl.Denn gesetzliche Kassen dürfen keinen ablehnen", sagt Rieder. "Manmuss sich keine Sorgen machen, durch einen Wechsel ohneKrankenversicherung dazustehen. Klappt etwas nicht, bleibt manautomatisch bei der alten Kasse versichert." Alle 18 Monate dürfenVersicherte in der Regel die Krankenkasse wechseln, wobei sie aufeine Kündigungsfrist von 2 Monaten achten müssen. Wer also bis EndeFebruar der alten Kasse kündigt, kann zum 1. Weitere Informationen
http://www.finanztip.de/gkv/
http://www.finanztip.de/gkv/krankenkasse-kuendigen/ 