Finanztip-Untersuchung: Telematik-Angebot der Kfz-Versicherer schrumpft

Berlin (ots) - Telematik-Tarife in der Kfz-Versicherung bleiben inDeutschland ein Nischenthema. Nur noch 11 Versicherer bieten Kundenaktuell Tarife an, die das Fahrverhalten überwachen und für sicheresFahren Rabatte gewähren. Im letzten Jahr waren es noch 14 Anbieter.Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Verbraucher-RatgebersFinanztip. Für junge Fahrer kann sich ein Telematik-Tarif dennochlohnen: Denn wer umsichtig fährt, kann fehlendeSchadenfreiheitsklassen ausgleichen und bei der Kfz-Versicherungsparen.Italien gilt als Musterland in Sachen Telematik. In mehr als 7Millionen Fahrzeugen wird dort die eigene Fahrweise ausgewertet. InDeutschland sind es bei den beiden großen Versicherern Allianz undHuk zusammen gerade mal rund 150.000. "Die meisten Telematik-Angeboterichten sich in Deutschland ausschließlich an junge Fahranfänger",sagt Arne Düsterhöft, Digital-Experte bei Finanztip. "Das schränktden möglichen Kundenkreis stark ein." Hinzu kommt: Versicherer undAutomobilhersteller streiten sich noch immer darum, wem die im Autogesammelten Daten gehören. "Auch das bremst eine umfassendeMarktdurchdringung."Ausgleich für fehlende SchadensfreiheitsklassenDabei können sich Telematik-Angebote für Verbraucher durchauslohnen. "Bei den meisten Versicherern, die Telematik anbieten, könnenKunden sich entscheiden, Telematik zusätzlich zur normalenKfz-Versicherung zu wählen", erklärt Düsterhöft. Manche dieser Tarifehaben in der Finanztip-Untersuchung sehr gut abgeschnitten: "Bei fünfunserer sieben Untersuchungsprofile waren unter den bestenErgebnissen Tarife, bei denen Telematik möglich ist." Wenn der Tarifan sich günstig ist, rechnet sich bereits ein geringer Rabatt durchsicheres Fahren. Insbesondere bei Fahranfängern können so fehlendeSchadensfreiheitsklassen etwas ausgeglichen werden.Rabatthöhe ist ungewissDie Versicherer bewerben ihre Telematik-Angebote mit Rabatten vonbis zu 30 Prozent. "Hierbei handelt es sich aber um Spitzenwerte, dienur mit sehr Telematik-freundlichem Fahren erreichen werden können",sagt Düsterhöft. Da einige Faktoren wie etwa häufige Nachtfahrten nurschwer beeinflussbar sind, empfiehlt der Experte, mit deutlichgeringeren Rabatten zu rechnen. Vorsicht ist geboten, wenn eineschlechte Fahrweise vom Versicherer sanktioniert wird. "Bei derCosmosdirekt zahlen Autofahrer drauf, wenn der Telematik-Score zuweit abrutscht", warnt Düsterhöft. "Wir empfehlen, von solchenAngeboten eher die Finger zu lassen."So gehen Verbraucher vorWer sich für einen Telematik-Tarif interessiert, sollte zunächstnach einer günstigen Kfz-Versicherung suchen. Finanztip empfiehlt,hierfür entweder zwei Vergleichsportale (Check24 und Verivox) zunutzen oder ein Vergleichsportal und zusätzlich den Rechner desDirektversicherers Huk24. "Erst wenn die günstigsten Tarifevorliegen, sollte man schauen, ob einer der Versicherer zusätzlichTelematik anbietet", empfiehlt Düsterhöft. "Wer ausschließlich nachTelematik-Tarifen sucht, läuft Gefahr, deutlich zu viel für dieKfz-Versicherung zu bezahlen."