Finanztip-Untersuchung: Kfz-Versicherungen von Autoherstellern durchschnittlich 27 Prozent teurer

Berlin (ots) - Rund 3,4 Millionen Pkws wurden im vergangenen Jahrlaut Kraftfahrtbundesamt neu zugelassen. Wer sein Auto im Autohauskauft, bekommt oft eine Kfz-Versicherung vom Hersteller dazuempfohlen. Auch wenn das Angebot auf den ersten Blick bequemerscheint: Im Schnitt sind diese Versicherungen 27 Prozent teurer alsvergleichbare Angebote. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung desgemeinnützigen Verbraucher-Ratgebers Finanztip.Viele Autohersteller bieten beim Neuwagenkauf hauseigeneVersicherungen an. "Dabei kooperieren die Hersteller mitunterschiedlichen Versicherern", erklärt Silke Kursawe,Versicherungsexpertin bei Finanztip. So steht zum Beispiel hinter denAngeboten von VW und Audi die Allianz, Mercedes und Porsche arbeitenmit HDI zusammen. Die Autoversicherungen von Volvo und Opel laufenüber die Allianz, bei Toyota ist es der europäische Ableger einesasiatischen Versicherers. Während Kfz-Versicherungen üblicherweiseüber den Preis konkurrieren, werben die Hersteller-Versicherungen mitumfangreichen Leistungen. "Manches davon ist im Hinblick auf einenguten Versicherungsschutz übertrieben, treibt aber den Preis nachoben", sagt Kursawe. "In unserem Test waren die Versicherungen derAutohersteller im Schnitt 27 Prozent teurer als vergleichbare guteAngebote."Teilweise fehlen wichtige BestandteileObwohl die Hersteller-Versicherungen mit umfangreichen Leistungenwerben, sind grundlegend wichtige Bestandteile manchmal nicht dabei."Kunden haben mit einer Versicherung vom Hersteller oft keine Wahl,in welcher Werkstatt sie ihren Wagen reparieren lassen. Sie werdenauf die Werkstätten der Hersteller verwiesen", sagt Kursawe. Auch dieSelbstbeteiligungen seien oft zu hoch, gerade bei denPauschalangeboten. Problematisch sei zudem, dass derGrundversicherungsschutz nicht immer die für Verbraucher wichtigeMallorca-Police umfasst. Kunden müssen sie als Zusatzbaustein oftteuer dazu buchen. "Bei VW müssen Kunden sogar eine Kaskoversicherungabschließen, um diesen wichtigen Haftpflicht-Schutz zu erhalten."Angebote nur in Ausnahmefällen sinnvollFür geleaste oder finanzierte Fahrzeuge können sich die Tarife ausdem Autohaus im Einzelfall lohnen. Der Vorteil ist, dass Autokäuferdamit auf Nummer sicher gehen, bei Vertragsende das Fahrzeug wiederohne Probleme an den Händler zurückgeben zu können. "Dafür nehmenKunden aber oft auch höhere Prämien für die Werkstattbindung oder denEinbau von teureren Originalteilen in Kauf", sagtVersicherungsexpertin Kursawe.Versicherungsvertrag auf benötigte Leistungen überprüfenSilke Kursawe rät: "Autokäufer sollten mit dem Kaufvertrag nichtgleich auch den Versicherungsvertrag unterschreiben, sondern diesenunbedingt vorher prüfen." Um den besten Preis bei gutem Schutz zufinden, empfiehlt die Finanztip-Expertin, das Angebot des Autohausesmit mindestens zwei weiteren Angeboten zu vergleichen: Am besten miteinem gängigen Vergleichsportal wie Check24 oder Verivox sowie beieinem Direktversicherer wie Hannoversche Direkt oder Huk24. Generellgilt: Möchten Autofahrer ihre Kfz-Versicherung wechseln, haben siebis zum 30. November Zeit, ihren alten Vertrag zu kündigen.Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/kfz-versicherung/von-autohersteller/http://www.finanztip.de/kfz-versicherung/