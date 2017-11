Finanztip-Test: Nur zwei von neun Heizöl-Portalen sind empfehlenswert

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin (ots) - In Deutschland heizen nach Angaben desStatistischen Bundesamtes rund 10 Millionen Haushalte mit Heizöl.Spätestens mit Beginn der kühlen Jahreszeit sollten diese Verbraucherwieder ihren Tank befüllen. Der gemeinnützige Verbraucher-RatgeberFinanztip hat deshalb neun Portale für Heizöl unter die Lupegenommen. Das Ergebnis: Nur zwei Portale lieferten bei allenTest-Profilen gute Ergebnisse.Vergleichsportale im Netz sind für viele Verbraucher die ersteAnlaufstelle, wenn der Heizöltank gefüllt werden soll. Doch nichtjedes Heizöl-Portal eignet sich gleich gut. "Wir haben uns 9Heizöl-Portale mit Hilfe von 14 Testprofilen näher angeschaut", sagtInes Rutschmann, Energie-Expertin bei Finanztip. "Nur fünf Portalelieferten überhaupt Angebote für alle Postleitzahlen. Gemessen amPreis haben die Portale Heizöl24 und Esyoil am besten abgeschnitten."Allerdings hat der Spitzenreiter immer wieder gewechselt: "In dereinen Woche hatte das eine Portal die günstigeren Angebote, in dernächsten Woche das andere." Die Finanztip-Expertin führt das aufhohen Wettbewerbs-Druck zurück: "Die Händler passen ihre Preise immerwieder an, etwa an die eigenen Einkaufspreise oder an die Preise derWettbewerber."Preise beobachten und dann zuschlagenVerbraucher sollten daher die Angebote auf diesen beiden Portalenvergleichen. Wann der beste Zeitpunkt ist, Heizöl günstig zu kaufen,lässt sich aber nicht vorhersagen. "Wer Heizöl kaufen möchte, sollteam besten die Newsletter der Heizöl-Portale abonnieren und eine Zeitlang beobachten, wie sich die Preise entwickeln", rät Rutschmann. "Sobekommt man ein Gefühl, wann es günstig ist und kann dannzuschlagen." Weiterhin wichtig: Verbraucher sollten den Kauf drei bisvier Wochen im Voraus planen, da kurzfristige Lieferungen teuerwerden können. Zuschläge von 100 Euro und mehr sind möglich.Größere Mengen bestellen ist günstigerSparen kann auch, wer größere Mengen ordert. "Wer so viel wiemöglich bestellt, zahlt deutlich weniger", sagt Rutschmann. Amstärksten wirkt der Mengenrabatt bei Bestellungen bis 3.000 Liter."Bezogen auf den Preis pro Liter kostet eine 3.000-Liter-Bestellungetwa 13 bis 17 Prozent weniger als eine 1.000-Liter Bestellung", soRutschmann. "Bei noch größeren Bestellungen fällt der Mengenrabattnicht mehr so stark ins Gewicht." Sammelbestellungen von mehrerenHaushalten lohnen sich deshalb nicht unbedingt, da die Händlerhierfür Preisaufschläge verlangen.Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/heizoel/http://www.finanztip.de/heizoel/heizoelheizoel-preisvergleiche/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als250.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell