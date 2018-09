Finanztip-Studie: Immer noch fast 40 Prozent der Autofahrer schließen die Kfz-Versicherung direkt beim Versicherer ab

Berlin (ots) - Wer ein eigenes Auto hat, braucht dafür eineHaftpflichtversicherung. Freie Wahl hat der Kunde aber, wenn es darumgeht, wo er seine Versicherung abschließt - etwa beimVersicherungsvertreter oder über ein Vergleichsportal. GeschicktesVergleichen verhilft dabei zu den besten Preisen. Eine aktuelleStudie des Verbraucher-Ratgebers Finanztip zeigt allerdings, dassfast 40 Prozent der Autobesitzer ihre Verträge in der Filiale desVersicherers oder beim Vertreter abschließen. Preisvergleichbeinhaltet das nicht.Mehr als 46 Millionen Pkw fahren derzeit laut Kraftfahrt-Bundesamtauf Deutschlands Straßen. 430 Euro im Jahr geben Autofahrerdurchschnittlich für ihre Versicherung aus. Dabei könnten sievermutlich deutlich günstiger wegkommen. Erstens sollten Sie denVersicherungsschutz vernünftig wählen: "Wer beispielsweise denFahrerkreis zu groß angibt, zahlt drauf", erklärt Silke Kursawe,Expertin für Versicherungen bei Finanztip. "Je mehr Personen mit demAuto fahren dürfen, desto teurer ist die Versicherung. Überlegen Siealso genau, wer wirklich mit Ihrem Auto fährt." Auch dieKilometerleistung sollte nicht fälschlich zu hoch angegeben sein. Werbei den Versicherungsmerkmalen falsche Entscheidungen trifft, zahltim Extremfall mehr als das Zehnfache.Jährlich wechseln kann sich lohnenZweitens sollte ein Wechsel erwogen werden: Wer, wie jeder Fünfte,nicht wechselt, verpasst wahrscheinlich einen günstigeren Tarif. DerGrund: "Die Beiträge ändern sich aufgrund der Neueinstufung der Typ-und Regionalklassen jedes Jahr. Da kann es gut sein, dass ein andererVersicherer eine geringere Risikoeinschätzung für mein Auto abgibtund deshalb einen besseren Preis bietet." Die Expertin rät, diePreise bereits im Oktober zu vergleichen. Denn bis Ende Novemberhaben Versicherte in der Regel die Möglichkeit zu wechseln.Online können Versicherte leichter Preise vergleichenNur jeder Dritte schließt seine Kfz-Versicherung online ab. Fast40 Prozent wählen hingegen den Weg über die Filiale des Versicherersoder den Versicherungsvertreter. Das beschränkt dieAuswahlmöglichkeiten. "Der Versicherungsvertreter ist an seineVersicherung gebunden", erklärt Silke Kursawe, Versicherungsexpertinbei Finanztip. "Das kann teuer werden. Er kennt nur das Angebotseines Versicherers, und das wird nicht unbedingt das günstigstesein." Online hingegen ist ein Preisvergleich möglich.Am günstigsten fährt, wer mehrere Portale kombiniertUm den besten Weg zu einer günstigen Kfz-Versicherung zu finden,haben die Finanztip-Experten mit 32 Musterprofilen verschiedenePortale und Anbieter miteinander verglichen. Das Ergebnis:"Verbraucher sollten kombinieren. Wer bei Check24 oder Verivoxnachgesehen hat und zusätzlich beim Versicherer HUK24, der nicht aufden Portalen vertreten ist, findet in allen Fällen Spitzenpreise",erklärt Kursawe. Mit dieser Strategie konnte in den Tests diedurchschnittliche Abweichung vom besten Preis im günstigsten Fall aufunter 1 Prozent reduziert werden.Viel-Wechsler sind eher online aktivDie meisten Viel-Wechsler wissen anscheinend schon, wo sie ehereinen günstigen Preis bekommen. Denn unter den Befragten, diemindestens dreimal gewechselt haben, hat mehr als die Hälfte ihrenVertrag online abgeschlossen und nur 9 Prozent in der Filiale desVersicherers, beziehungsweise 13 Prozent bei einem Vertreter. Ganzanders sieht das bei den Versicherten aus, die noch nie gewechselthaben: Mehr als die Hälfte der Nicht-Wechsler hat seinen Vertragdirekt bei der Versicherung abgeschlossen - entweder direkt in derFiliale oder bei einem Vertreter. Nur 9 Prozent haben den Vertragonline abgeschlossen.Für die Finanztip-Studie wurden mehr als 1.000 Verbraucher ab 18Jahren befragt, die in einem eigenen Haushalt leben und eineKfz-Versicherung besitzen. 