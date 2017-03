Finanztip-Stichprobe zeigt: Einige Banken fordern beim Basiskonto saftige Gebühren

Berlin (ots) - Seit 2016 müssen Banken auch weniger solventeVerbraucher als Kunden akzeptieren und ihnen ein sogenanntesBasiskonto anbieten. Obwohl diese Konten oft weniger bieten als einGirokonto, sind sie meist nicht kostenlos. Das gemeinnützigeVerbraucherportal Finanztip hat nun die Basiskonten einiger Bankengenauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Banken verlangenteilweise hohe Gebühren dafür.Ob Miete, Handy oder Kfz-Steuer: Für viele Zahlungen wird eineKontoverbindung benötigt. Dennoch verfügen nach den jüngstenSchätzungen der europäischen Kommission etwa 2 Prozent der Menschenin Deutschland über kein Bankkonto. Abhilfe soll das Basiskontoschaffen. Es wird in der Regel auf Guthabenbasis geführt und sollauch Verbrauchern mit einer schlechten Bonität eine Kontonutzungermöglichen. Seit Juni 2016 sind Banken verpflichtet, jedem einsolches Konto anzubieten. In der Praxis lassen sich viele Bankendiese Verpflichtung jedoch teuer bezahlen. Bis zu rund 9 Euro imMonat verlangen Banken für das Basiskonto, was eine aktuelleKonditionen-Stichprobe von Finanztip zeigt.Vor allem Filialbanken verlangen hohe GebührenSowohl Direkt- als auch Filialbanken kommen für die Eröffnungeines Basiskontos infrage. Hinsichtlich der Gebühren gibt jedochgroße Unterschiede. Vor allem bei Filialbanken werdenBasiskonto-Kunden kräftig zur Kasse gebeten, wie dieFinanztip-Stichprobe zeigt. So verlangen 10 der 12 von Finanztipuntersuchten Filialbanken monatliche Kontoführungsgebühren.Spitzenreiter in der Finanztip-Stichprobe sind die Deutsche Bank unddie Sparkasse Köln-Bonn (GiroExtra) mit 8,99 Euro beziehungsweise7,95 Euro pro Monat. Aber auch die Girocard lassen sich 6 deruntersuchten Banken bezahlen.Günstiger fahren Verbraucher, wenn sie das Basiskonto bei einerDirektbank eröffnen. In der Finanztip-Stichprobe bieten 3 von 4Direktbanken die Kontoführung und die Nutzung der Girocard komplettkostenlos an. Basiskonto-Kunden der DKB müssen hingegen beimGeldabheben mit hohen Gebühren rechnen, da die Bank nicht Mitglied ineinem Automatenverbund ist. "Heben diese Kunden einmal pro Woche Geldan fremden Automaten ab, können die jährlichen Kosten mitunter 200Euro oder sogar mehr betragen", sagt Josefine Lietzau, Bankexpertinbei Finanztip.Zunächst ein normales Girokonto eröffnen"Verbraucher sollten die Gebühren genau vergleichen und wennmöglich eine günstige Direktbank wählen", sagt Lietzau. Leider istdies nicht für alle Betroffenen so einfach möglich. "Weil etwaFlüchtlinge meist nur provisorische Ausweispapiere besitzen, kann eszu Problemen mit dem Postident-Verfahren bei der Eröffnung einesBasiskontos bei einer Direktbank kommen", erklärt Lietzau. Oftmalsbleibe dann nur die Filialbank übrig. Wichtiger Tipp: Verbrauchersollten in jedem Fall versuchen, zunächst ein reguläres Girokonto zueröffnen. Das bietet mehr Funktionen und ist oft sogar günstiger."Lehnt die Bank einen ab, kann man im zweiten Schritt immer noch einBasiskonto eröffnen", rät Lietzau.Banken dürfen nur in Ausnahmefällen ablehnenMöchte ein Verbraucher ein Basiskonto eröffnen, darf die Bank denAntrag nur in Ausnahmefällen zurückweisen. Etwa wenn Kontogebühren inder Vergangenheit nicht bezahlt wurden oder bereits ein anderesZahlungskonto vorhanden ist. Dafür holen einige Banken eineSchufa-Auskunft ein und können somit feststellen, ob bei anderenBanken bereits ein Konto besteht. Auch bei Vorliegen einer Straftat,die der Bank geschadet hat, ist die Bank nicht verpflichtet, einKonto zu eröffnen. Nutzt der Verbraucher das Konto zudem für illegaleAktivitäten oder hat er bei der Eröffnung falsche Angaben gemacht,kann die Bank ihm kündigen.Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/girokonto/basiskonto/http://www.finanztip.de/girokonto/ 