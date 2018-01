Finanztip-Newsletter knackt 300.000-Abonnenten-Marke

Berlin (ots) - Die Leserschaft von Finanztip wächst: Allein in denletzten drei Monaten haben mehr als 30.000 neue Leser denwöchentlichen Newsletter des gemeinnützigen Verbraucher-Ratgebersabonniert. Damit erhalten inzwischen mehr als 300.000 Verbraucherjede Woche die Tipps rund ums Geld von Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und seinem Team.Viele Verbraucher zahlen mehr als nötig: zu viel für Strom, zuviel für Mobilfunk, zu viel für Versicherungen. Nach Berechnungen vonFinanztip kann eine Familie in 25 Jahren bis zu 65.000 Euro sparennur durch bessere Angebote. Diese zu identifizieren und Verbraucherüber Finanzthemen aufzuklären, ist die Mission von Finanztip. "Wirwollen, dass Verbraucher mehr Geld in der Tasche haben, ohne sicheinschränken zu müssen", erklärt Hermann-Josef Tenhagen,Chefredakteur von Finanztip.Hohe Öffnungs- und KlickratenEin wesentlicher Bestandteil des Finanztip-Angebots ist derwöchentliche Newsletter. "Jeden Freitag informieren wir unsere Leserüber empfehlenswerte Angebote, warnen vor Abzocke und gebenpraktische Spartipps", erklärt Tenhagen. "Unsere Journalistenbereiten das Finanztip-Know-how knackig und verständlich auf." DiesesKonzept kommt an: Mehr als 300.000 Verbraucher vertrauen inzwischendem wöchentlichen Finanztip. Im November 2017 hat derFinanztip-Newsletter den Publikumspreis desComdirekt-Finanzblog-Awards gewonnen. Die hohe Zustimmung der Leseräußert sich zudem in den Klicks: "Unsere durchschnittlicheÖffnungsrate ist hoch und liegt aktuell bei über 40 Prozent, dieKlickrate nur leicht darunter", sagt Tenhagen.Weitere Investitionen in die Redaktion"Unser Ziel ist, das möglichst viele Haushalte Finanztip lesen,unsere Tipps beherzigen und so viel Geld sparen", erklärt Tenhagen.Um das zu erreichen, investiert Finanztip weiter in die hauseigeneRedaktion. "Wir haben derzeit mehrere Stellen ausgeschrieben unddenken über weitere Formate wie etwa Podcasts nach." Mittelfristigsolle so die Zahl der Abonnenten siebenstellig werden.Weitere Informationenhttp://lp.finanztip.de/newsletterhttp://www.finanztip.de/finanztip-email/archiv/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als300.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496)und im Finanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell