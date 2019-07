Finanztip-Newsletter erreicht jetzt eine halbe Million Abonnenten

Berlin (ots) - Immer mehr Verbraucher vertrauen Finanztip: EndeJuni abonnierten erstmals mehr als eine halbe Million Menschen denwöchentlichen Newsletter des gemeinnützigen Verbraucher-Ratgebers.Seit Jahresbeginn sind fast 70.000 neue Abonnenten dazu gekommen. Umnoch mehr Menschen zu erreichen, arbeitet die Finanztip-Redaktion anweiteren Formaten."Wir wollen allen Menschen zu mehr finanzieller Freiheitverhelfen", erklärt Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen."Unser Rezept dafür lautet: fundiert und unabhängig zu recherchierenund all diese Informationen kostenlos im Netz anzubieten." Denn derBedarf an verbraucherrelevanten Informationen ist hoch: So beziehtbeispielsweise immer noch jeder dritte Haushalt in Deutschland seinenStrom im viel zu teuren Grundversorger-Tarif. Und mehr als jederzweite Autobesitzer zahlt zu viel für seine Kfz-Versicherung, weil erden Betrag in Raten überweist - im Schnitt kostet das einen Aufschlagvon 15 Prozent.Erfolgsrezept sind konkrete Lösungen"Die Menschen, die zu uns kommen, wollen Lösungen", sagt Tenhagen.Dieser Grundsatz ist maßgeblich für den wöchentlich erscheinendenFinanztip-Newsletter. "Bei allen Themen stellen wir uns die Frage:Was heißt das konkret für die Verbraucher? Und wir erklären genau,was sie tun können." Das kommt an: Seit Anfang des Jahres haben fast70.000 Verbraucher erstmals den Finanztip-Newsletter abonniert.Inzwischen bekommen mehr als eine halbe Millionen Menschen jedenFreitag die neuesten Tipps aus der Finanztip-Redaktion. "In denletzten Tagen konnten wir fast 1.000 neue Newsletter-Abonnenten proTag gewinnen", erklärt Tenhagen.Finanztipps für die Generation YoutubeUm noch mehr Menschen zu erreichen, arbeitet Finanztip aktuell anneuen Formaten. Seit Ende 2018 gibt es die Inhalte von Finanztip auchin Videoform für die Generation-Youtube. Aktuell zählt derYoutube-Kanal von Finanztip mehr als 200.000 Videoaufrufe pro Monat."Mit diesem Angebot richten wir uns gezielt an jüngere Verbraucher,für die Youtube zum Alltag gehört", erklärt Tenhagen. "Denn derenInformationsbedarf in Sachen Finanzen ist mindestens so hoch wie dervon den Über-40-Jährigen."Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/finanztip-email/aktuell/https://www.youtube.com/channel/UC-muQylmRx61Mt6U1oDSEVAÜber FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 4 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.000 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 500.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell