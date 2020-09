Finanztip-Kfz-Studie 2020: Mit dem richtigen Tarif mehrere hundert Euro sparen

Berlin (ots) -- Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind viele Arbeitnehmer weniger Auto gefahren. Das wirkt sich auf die Kfz-Versicherung aus.- Eine Finanztip-Umfrage zeigt: Alle Versicherer erstatten Beiträge. Allerdings nicht von sich aus. Und darüber hinaus nicht in vergleichbarer Höhe.- Betroffene Versicherte sollten jetzt dringend aktiv werden. In diesem Jahr bleibt bei Vielen das Auto in der Garage. Besonders Pendler haben durch coronabedingtes Homeoffice oft deutlich weniger Kilometer auf dem Tacho. Die gute Nachricht: Wer weniger Auto gefahren ist, kann von seinem Versicherer Geld zurückbekommen. Dazu kommen jedoch zwei schlechte Nachrichten: Erstens zahlt keine Versicherung von sich aus Beiträge zurück. Zweitens erstatten einige Anbieter nicht rückwirkend - sondern erst ab dem Zeitpunkt der Meldung durch den Versicherten.Wer eine Kfz-Versicherung abschließt, muss unter anderem angeben, wie viele Kilometer er im Jahr fahren wird. "Die jährliche Fahrleistung beeinflusst den Beitrag deutlich", weiß Kathrin Gotthold, Versicherungs-Expertin bei Finanztip. "Wenn wir statt 15.000 Kilometer nur 10.000 Kilometerleistung pro Jahr angegeben haben, sparten wir in unserer Studie im Schnitt 8 Prozent Beitrag". Dieser Umstand könnte dieses Jahr für viele Versicherte wichtig werden: Wegen Corona arbeiten viele Arbeitnehmer vermehrt im Homeoffice, es wird weniger gependelt. "Wer weniger fährt als er Anfang des Jahres geschätzt und angegeben hat, zahlt eigentlich zu viel", sagt Gotthold.Einige Versicherungen erstatten Beiträge erst ab MeldungAutomatisch bekommt jedoch niemand eine Rückzahlung. Eine Umfrage von Finanztip unter den größten sowie den nach einer aktuellen Finanztip-Untersuchung günstigen Anbietern zeigt zudem: Nicht alle Versicherungen geben Beiträge rückwirkend für das ganze Jahr an die Versicherten zurück. "Eine ganze Reihe von Versicherern passt den Beitrag erst ab dem Zeitpunkt an, ab dem sich der Versicherte meldet", sagt Gotthold. "Das ist natürlich ein großer Unterschied - nicht nur finanziell, sondern auch mit Blick auf den Service."Insbesondere wer bei einer Versicherung ist, die nicht bereit ist, den Beitrag, rückwirkend anzupassen, muss jetzt schnell handeln: Angegebene Kilometer aus der Police mit den jetzt tatsächlich anfallenden abgleichen und dem Versicherer mitteilen. "Wir empfehlen, die geringere Fahrleistung schriftlich per Mail oder Brief an seine Versicherung zu melden und um Bestätigung des Erhalts zu bitten", sagt Gotthold. "Wer auf Nummer sicher gehen will, schickt alles per Einschreiben." Kunden von kulanteren Versicherern, können sich damit bis Ende des Jahres Zeit lassen.Wechsel der Versicherung kann mehrere hundert Euro sparenNoch mehr Geld können Autofahrer sparen, wenn sie ihre Kfz-Versicherung wechseln. "Vor allem wenn der letzte Versicherungswechsel lange her ist, ist das Sparpotential groß", sagt Gotthold. "In einem unseren untersuchten Profilen zahlt ein 58-jähriger VW-Touran-Fahrer nur durch einen Wechsel von einem großen Versicherer in einen günstigeren, vergleichbaren Tarif 23 Prozent weniger im Jahr." Wichtig beim Wechsel ist, gründlich zu vergleichen und dafür mehrere Rechner zu nutzen. "In unserer Untersuchung bietet kein Portal oder Anbieter den besten Preis für jeden." Die Expertin empfiehlt deshalb zu kombinieren: eines der beiden großen Portale Verivox oder Check24 mit dem großen Direktversicherer Huk24, der oft günstig aber nicht auf den Portalen vertreten ist.Günstige Tarife einfach: Kombination aus Verivox und Huk24 hat knapp die Nase vornIn der aktuellen Finanztip-Untersuchung mit 32 Profilen wurde über die Kombination Huk24 und Verivox 24 Mal der beste Preis gefunden - 19 Mal bei der Kombination Huk24 und Check24. "Unsere Empfehlung ist, entweder Verivox oder Check24 mit Huk24 zu kombinieren", sagt Gotthold. Denn die Unterschiede sind gering und das Ergebnis kann sich in den kommenden Wochen nochmals ändern, wenn mehr Versicherer ihre Tarife anpassen. "Stand heute gibt es beispielsweise bei der Huk24 noch immer die Tarife aus dem letzten Jahr. Erfahrungemäß kommen die neuen Tarife Ende Oktober", sagt Gotthold. Für Verbraucher kann es dann insgesamt nochmal günstiger werden.Um den besten Weg zu einer günstigen Kfz-Versicherung zu finden, haben die Finanztip-Experten mit 32 Musterprofilen die Portale Check24, Verivox und Ino24 sowie den Direktversicherer Huk24 verglichen. Als Referenz für den besten Preis wurde das Portal Nafi-Auto genutzt. 