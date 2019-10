Finanztip-Kfz-Studie 2019: mehrere hundert Euro bei der Autoversicherung sparen

Berlin (ots) -- Kein Portal oder Anbieter bietet für jeden Verbraucher den besten Preis- Zum aktuellen Start der Wechselsaison ist Verivox besonders stark- Pay-as-you-drive-Tarife sind nur für Wenigfahrer interessantMehr als 47 Millionen Pkw sind aktuell auf Deutschlands Straßenunterwegs. Für 6,5 Millionen Autofahrer wird die Kfz-Versicherungnächstes Jahr allein deshalb teurer, weil ihr Auto in eine andereTypklasse eingestuft wird. Sparen können die meisten, wenn sie ihreKfz-Versicherung wechseln. Der gemeinnützige Verbraucher-RatgeberFinanztip hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie Verbraucher zueiner guten und günstigen Autoversicherung kommen. Dabei haben sich dieExperten erstmals auch die neuen Pay-as-you-drive-Tarife angeschaut.Wer eine Kfz-Versicherung abschließt, muss entscheiden, welchenVersicherungsschutz er haben möchte. Dies geht über aus- und abwählbareTarifmerkmale, die den Preis maßgeblich beeinflussen. "Verbrauchersollten sich genau überlegen, wie sie ihr Auto nutzen", erklärt KathrinGotthold, Redakteurin für Versicherungen bei Finanztip. "Wenn etwa daseigene Kind mit 18 den Führerschein macht und es dann sofort Fahrpraxisüber das elterliche Auto erlangen soll, verdoppelt sich der Preis für dieVersicherung nahezu." Auch die jährlichen gefahrenen Kilometer schlagendeutlich im Preis zu Buche: "Wer statt 20.000 Kilometer nur noch 15.000im Jahr fährt, zahlt im Schnitt 12 Prozent weniger. Autofahrer solltenalso jedes Jahr schauen und ihre Versicherung an die tatsächlicheFahrleistung anpassen."Wechsel kann mehrere hundert Euro sparenNoch mehr sparen können Autofahrer, wenn sie ihre Kfz-Versicherungwechseln. "In einem unserer Profile spart ein 46-jähriger VW-Golf-Fahrerdurch einen Wechsel von einem großen Versicherer in einen günstigeren,vergleichbaren Tarif mehr als 200 Euro im Jahr", erklärt Gotthold.Wichtig beim Wechsel ist, richtig zu vergleichen. "In unsererUntersuchung bietet kein Portal oder Anbieter den besten Preis fürjeden." Die Expertin empfiehlt deshalb zu kombinieren: entweder Verivoxund Check24 oder eines der beiden Portale und den großenDirektversicherer Huk24, der nicht auf den Portalen vertreten ist.Verivox bietet aktuell besonders oft günstige Tarife"Aktuell bietet Verivox besonders oft sehr günstige Tarife. In unsererUntersuchung mit 32 Profilen ermittelten wir 26 Mal den besten Preis,wenn wir Verivox mit Huk24 kombiniert haben. Und 21 Mal, wenn wir Verivoxund Check24 zusammen genutzt haben", erklärt Gotthold. Dieses Ergebniskann sich allerdings in den kommenden Wochen nochmals ändern, wenn mehrVersicherer ihre Tarife anpassen. "Stand heute gibt es beispielsweise beider Huk24 noch immer die Tarife aus dem letzten Jahr. Erfahrungemäßkommen die neuen Tarife Ende Oktober mit dem Start der Wechselsaison."Für Verbraucher kann es dann nochmal günstiger werden.Pay-as-you-drive-Tarife nur für Wenigfahrer interessantRelativ neu im Markt sind Pay-as-you-drive-Tarife. "Autofahrer bezahlenbei Pay-as-you-drive ihre Versicherungssumme abhängig davon, wie vieleKilometer sie tatsächlich auch gefahren sind", erklärt Gotthold. Dafürwerden die gefahren Strecken vom Versicherer überwacht. Das kann sichlohnen, wenn nur sehr wenig gefahren wird. "In unserer Untersuchung wareneinige Tarife bei 2.000 gefahrenen Jahreskilometer teilweise deutlichgünstiger als herkömmliche Tarife", sagt Gotthold. "Bei 5.000 Kilometernwar der Preisvorteil aber meist schon dahin." Um Pay-as-you-drive zunutzen, benötigt das Auto einen OBD2-Anschluss, der seit 2004 in allenNeuwagen eingebaut ist.So hat Finanztip untersuchtUm den besten Weg zu einer günstigen Kfz-Versicherung zu finden, habendie Finanztip-Experten mit 32 Musterprofilen die Portale Check24, Verivoxund Ino24 sowie die Anbieter Huk24 und Allianz miteinander verglichen.Als Referenz für den besten Preis wurde das Portal Nafi-Auto genutzt. Fürdie Untersuchung der Pay-as-you-drive-Tarife hat Finanztip mit 10Profilen die entsprechenden Angebote von Friday und Emil mit dem jeweilsgünstigsten Tarif auf Nafi-Auto bei unterschiedlicher Kilometer-Leistungmiteinander verglichen. 