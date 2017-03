Finanztest bestätigt Bausparmodell / Baufinanzierung: Landesbausparkassen schneiden im Test am besten ab

Münster (ots) - Die Zeitschrift Finanztest hat in ihrer aktuellenApril-Ausgabe einmal mehr Bauspar-Kombikredite derLandesbausparkassen als ein zinssicheres Instrument für einestaatlich geförderte Immobilienfinanzierung bestätigt. Im Test von105 Banken, Vermittlern, Versicherern und Bausparkassen heißt es:"Diese Kombination eines Kredits mit einem Bausparvertrag eignet sichvor allem für Kreditnehmer, die Zulagen und Steuervorteile aus derstaatlichen Riester-Förderung für ihre Finanzierung nutzen wollen.Das ist bei herkömmlichen Bankangeboten selten möglich."Bei einem Kombikredit bekommt der Kreditnehmer das Baudarlehensofort. Er tilgt es aber nicht direkt, sondern zahlt die Tilgung alsSparraten auf ein Bausparkonto ein. Mit dem löst er später dasVorausdarlehen ab. Förderberechtigte erhalten dabei in derRiester-Variante für ihre Sparleistungen und Tilgungen Zulagen undSteuervorteile vom Staat. Dieser Finanzierungsvorteil kann sich beieiner vierköpfigen Familie auf bis zu 50.000 Euro summieren. DieZinsen sind bei einem Kombikredit über die gesamte Laufzeit konstant.Die günstigsten Kombikredite im Test kamen vonLandesbausparkassen. Die LBS West bot in beiden Varianten mit undohne Wohn-Riester-Förderung die längste Zinssicherheit und diegünstigste monatliche Rate. "Die Beratungspraxis zeigt, dass es fürKunden bei ihrer Immobilienfinanzierung von entscheidender Bedeutungist, was sie sich monatlich leisten können", sagt Sven Schüler,Sprecher der LBS West. Ein guter Berater werde deshalb genau zwischendem Kundenbedürfnis nach schneller Schuldentilgung und dermonatlichen Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers abwägen und aufdieser Basis das individuell beste Angebot machen. "Das funktioniertin der Regel nicht über ein Internetportal", sagt Schüler.Pressekontakt:Sven SchülerTel.: 0251/412 5051Fax: 0251/412 5222E-Mail: sven.schueler@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell