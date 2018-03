"Finanztest": LBS Bayern bietet günstigste Kombikredite

München (ots) - Die LBS Bayern zählt zu den günstigsten Anbieternvon Baufinanzierungen in Deutschland. Das geht aus einem Vergleichder Zeitschrift "Finanztest" (Ausgabe 4/2018) hervor. Dieunabhängigen Verbraucherschützer haben über 100 Anbieter in fünfModellfällen untersucht. "Eine gute Alternative sind oftBausparkombikredite", betont "Finanztest". "Damit lassen sich Zulagenund Steuervorteile aus der staatlichen Riester-Förderung für dieFinanzierung nutzen", so die Empfehlung.Die LBS Bayern hat mit einem Gesamteffektivzins von 1,64 Prozent(Laufzeit 18 Jahre) die günstigsten Konditionen von allenverglichenen Bausparkombikrediten geboten. Bei den Kombikrediten mitRiester-Förderung machte die LBS Bayern ebenfalls das Top-Angebot miteinem Gesamteffektivzins von 1,68 Prozent (Laufzeit 18 Jahre).Bei Bausparkombikrediten wird ein Bausparvertrag mit einemVorfinanzierungs-kredit kombiniert. Dadurch kann sofort finanziertwerden - auch ohne angesparten Bausparvertrag. Und die Zinsen stehenbis zur letzten Rate fest.Auch bei besonders langen Laufzeiten zählten die Kombikredite derLBS Bayern mit einem Gesamteffektivzins von 1,87 Prozent (Laufzeit24 Jahre und 1 Monat) bzw. mit Riesterförderung 1,84 Prozent(Laufzeit 23 Jahre und 1 Monat) zu den günstigsten im Vergleich.Pressekontakt:LBS Bayern089 411 13 - 6092Original-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell