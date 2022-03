Finanzstarker Partner unterstützt nachhaltiges Engagement: Scheich Falah bin Zayed Al Nahyan investiert in Plambeck Emirates

Cuxhaven (ots) -Das im Jahr 2011 mit Sitz in Abu Dhabi gegründete Joint Venture „Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC“ unter Beteiligung der königlichen Familie aus Abu Dhabi und der Holding des Cuxhavener Unternehmers Norbert Plambeck erhält mit dem Einstieg von Scheich Falah bin Zayed Al Nahyan als Mitgesellschafter kapitalkräftige Verstärkung.Der Cuxhavener Unternehmer Norbert Plambeck steht als erfolgreicher Projektentwickler für nachhaltige Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt über 10 Milliarden Euro. Mit der Gründung der Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC im Jahr 2011 in Abu Dhabi brachte er deutsches Know-how und arabische Kapitalkraft zusammen. Ziel des Unternehmens ist es, mit nachhaltigen Investitionen in arabischen und afrikanischen Ländern und weiteren Regionen der Welt nachhaltige Projekte vor Ort umzusetzen, damit Infrastruktur und Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und den Ländern die Voraussetzungen für eine bessere Zukunft zu bieten. Nun freuen sich Norbert Plambeck und sein Sohn Norman Plambeck, der das Büro in Abu Dhabi leitet, den Einstieg von Scheich Falah bin Zayed Al Nahyan als persönlicher Partner und Mitgesellschafter in der Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC bekanntzugeben.Plambeck – Pionier in Sachen NachhaltigkeitNorbert Plambeck gilt als einer der Pioniere der Windenergiebranche in Deutschland. Mit Plambeck Neue Energien (PNE AG) brachte er bereits 1998 das weltweit erste Unternehmen mit der Spezialausrichtung auf den Ausbau der Windenergie an die deutsche Börse. 2006 folgte der Börsengang einer Plambeck Tochtergesellschaft im Bereich Solar. 2016 erwarb der Unternehmer in seiner Heimatstadt Cuxhaven ein brachliegendes Hafenareal, den vor 100 Jahren errichteten Alten Fischereihafen. Aus diesem Areal im Herzen Cuxhavens, einem der größten Tourismusstandorte an der deutschen Küste, soll mit geplanten Investitionen im Wert von 300 Millionen EUR ein Highlight und einzigartiges Musterbeispiel für nachhaltigen Tourismus entstehen. Umweltfreundliche Energieversorgung, moderne Mobilitätskonzepte und eine Zukunftsakademie für den Tourismus sind nur einige Stichworte aus dem Gesamtkonzept. Die bei dieser Quartiersentwicklung gewonnenen Erkenntnisse werden in weiteren Tourismusprojekten genutzt.Zahlreiche Projekte – gemeinsames Ziel„Unsere verschiedenen Projekte und Aktivitäten verfolgen seit jeher alle ein und dasselbe Ziel – die Welt ein wenig besser zu machen. Umso mehr freuen wir uns über das Engagement von Scheich Falah bin Zayed Al Nahyan, repräsentiert durch S.E. Louai Mohamed Ali, als persönlicher Partner und Mitgesellschafter in der Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC. Mit deutsches Know-how und arabischer Kapitalkraft im Verbund sind wir in der Lage, nachhaltigen Investitionen in aller Welt neue Schlagkraft zu verleihen“, freut sich Norbert Plambeck.Pressekontakt:media consulta International Holding AGAudrey Miesera.mieser@mcgroup.com030 / 65 000 384Original-Content von: Plambeck Emirates Global Renewable Energy LLC, übermittelt durch news aktuell