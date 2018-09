Finanzsenatoren setzen nach Karlsruher Urteil auf Zensus 2021

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Finanzsenatoren von Berlin und Hamburg richten nach der Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht in Sachen Zensus ihre Hoffnungen auf die nächste Volkszählung 2021. Er habe Hoffnung, dass es dann zu einem besseren Ergebnis für die großen Städte komme, sagte Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nach der Urteilsverkündung am Mittwoch in Karlsruhe.



Bis 2021 werde Berlin seine Möglichkeiten nutzen, um zum Beispiel ein besseres Melderegister zu schaffen.

Auch Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) entnahm dem Urteil trotz des Scheiterns des Normenkontrollverfahrens Chancen für künftige Volkszählungen: "Insofern waren das für das Thema rechtliche Weiterentwicklung wichtige Hinweise, die Karlsruhe hier gegeben hat."

Der Zensus 2011 hatte besonders für große Städte einen Bevölkerungsverlust mit finanziellen Einbußen ergeben. Die beiden Stadtstaaten sahen sich vor allem dadurch benachteiligt, dass die Daten der Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern nach anderen Methoden bereinigt wurden als die der kleineren.

Die Verfassungsrichter verpflichteten den Gesetzgeber in dem Urteil, aufgetretene Mängel bei künftigen Volkszählungen zu beheben. (Az. 2 BvF 1/15, 2 BvF 2/15)