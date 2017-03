Finanzsenator Kollatz-Ahnen (SPD): Zweitwohnungssteuer wird verdreifacht

Berlin (ots) - Der Berliner Senat will in den kommenden Wochen dieZweitwohnungssteuer auf 15 Prozent verdreifachen.Das hat Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Donnerstagim rbb-Inforadio bekräftigt. Dabei gehe es allerdings nicht darum,über diese Steuer mehr Einnahmen zu erzielen: "Wir wären sogar froh,wenn vielleicht gar nicht mehr Geld in die Kasse kommt", sagteKollatz-Ahnen. Denn die Erhöhung solle vor allem einen Anreizschaffen, den Erstwohnsitz nach Berlin zu verlegen, erklärteKollatz-Ahnen: "Alle großen Städte leiden darunter, dass es einedurchaus einkommensstarke Gruppe gibt, die sich Zweitwohnungenanschafft in diesen Städten, aber eigentlich dort nur ganz seltenist. Diejenigen, die dort öfter sind, wollen wir auf jeden Fallgewinnen, um sich in Berlin anzumelden." Dieser Lenkungseffekt bringedann viel mehr Einnahmen als eine erhöhte Zweitwohnungssteuer.Kollatz-Ahnen verwies darauf, dass diese Abgabe in Potsdam bei 20Prozent liegt und in Hannover bei zehn Prozent. Berlin bewege sichalso nach der geplanten Erhöhung im Mittelfeld.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell