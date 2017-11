Finanzsektor hat keine Angst vor der Blockchain

Hamburg (ots) - Banken, Versicherer und sonstigeFinanzdienstleister in Deutschland haben wenig Sorge, durch dieBlockchain-Technologie verdrängt zu werden. Nur zwölf Prozent der füreine Studie befragten Institute befürchten, dass durch die Blockchainihr Geschäft obsolet werde. Etwas kritischer wird dagegen das Risikoeiner neuen Konkurrenz durch Technologie-Startups gesehen. Das ergibtdie Studie "Potenzialanalyse Blockchain" von Sopra Steria Consulting,für die 204 Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen verschiedenerBranchen befragt wurden.Eine große Stärke der Blockchain-Technologie ist, dass durch siePersonen und Unternehmen sicher Werte austauschen können, ohne dasszwischen ihnen eine vertrauensstiftende Instanz geschaltet ist. ImZahlungsverkehr und Wertpapierhandel treten heute normalerweiseBanken und Börsen als Vermittler auf und führen die Transaktiondurch. Durch die Blockchain-Technologie sind derartige Transaktionenjederzeit nachvollziehbar, so dass sich Geschäfte auch zwischen sichunbekannten Personen sicher abwickeln lassen, ohne dass es diesevermittelnde Stelle gibt. Zudem lassen sich Transaktionenautomatisieren. Über Business-Regeln, so genannte Smart Contracts,können Transaktionen oder ähnliche Aktionen automatisch ausgeführtwerden, sobald vorab definierte Bedingungen erfüllt sind.Dass Banken, Versicherer und andere Finanzdienstleister,beispielsweise Clearingstellen, durch die Blockchain-Technologie ihreDaseinsberechtigung verlieren, glauben in der Branche dennoch diewenigsten. Etwas ernster bewerten die befragten Institute dieaufkommende Konkurrenz durch Startups: Rund 18 Prozent fürchten, dassihnen unter anderem Fintechs mit eigenen Blockchain-Diensten dasGeschäft streitig machen. Das Berliner Startup Bitwala vereinfachtbeispielsweise mit seinem Blockchainangebot den Geldtransfer insAusland und positioniert sich damit gegenüber etablierten Anbieternwie Western Union.49 Prozent der befragten Finanzdienstleister sehen sogar eher dieChance, selbst neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die eigenenAngebote effizienter zu gestalten. Die Axa Versicherung hatbeispielsweise als Vorreiter eine automatisierte Versicherung gegenFlugausfälle und Verspätungen auf Blockchain-Basis eingeführt."Banken wollen sich mit ihrem fachlichen Know-how eher als künftigeAnbieter von Blockchain-Plattformen positionieren und sich nicht vonTechnologieunternehmen und Startups verdrängen lassen", sagt MustafaCavus, Blockchain-Experte von Sopra Steria Consulting.Anders als bei anderen Technologien, beispielsweiseOnline-Bezahlverfahren, wollen die Institute diesmal zur denVorreitern gehören. "Wichtig ist, dass sich die etablierten Branchenintensiv mit dem Potenzial der Blockchain beschäftigen und möglicheAnwendungsfälle systematisch prüfen", so Mustafa Cavus. Die Studiezeigt, dass unter Finanzdienstleistern bereits vielBlockchain-Know-how existiert und aufgebaut wird: 89 Prozent derBefragten sind mit dem Grundprinzip vertraut. 49 Prozent geben an,bereits mit einer Blockchain-Plattform gearbeitet zu haben, zehnProzentpunkte mehr als Durchschnitt der insgesamt Befragten.Über die Studie:Für die "Potenzialanalyse Blockchain" wurden im Auftrag von SopraSteria Consulting im Juli und August 2017 mehr als 200 (n=204)Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte sowie fachliche Expertenaus Unternehmen mehr als 500 Mitarbeitern befragt. Die Befragten
kommen aus Unternehmen der Branchen Banken, Versicherungen, sonstige
Finanzdienstleister, Energieversorger, Automotive und sonstiges
verarbeitendes Gewerbe, Telekommunikation und Medien sowie
Öffentliche Verwaltung. 