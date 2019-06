Finanzprodukte und Versicherungen: Verbraucher aufgeschlossen für neue digitale Trends (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Bundesbürger gelten mit Blick auf ihr privates Finanz- undVersicherungsverhalten gewöhnlich als konservativ und verschlossen.Dies könnte sich aber zukünftig ändern - wie der aktuelle«Trendmonitor Deutschland» des Marktforschungsinstituts NordlightResearch zeigt. Die Offenheit für neue digitale Anbieter, Produkteund Services wächst.So ist beispielsweise heute schon jeder dritte Verbraucher (33%)bereit, bei namhaften Digitalkonzernen wie Amazon, Apple, Google oderPaypal ein Girokonto zu führen, oder einfache Versicherungen dortabzuschließen (entsprechende Angebote vorausgesetzt). Ebenso viele(32%) zeigen sich offen dafür, künftig nicht mehr nur der eigenenBank, sondern auch Drittanbietern wie "Fintechs" den Zugriff auf ihreKontoinformationen zu erlauben, um deren Services zu nutzen (gemäßPSD 2-Richtlinie). Und mehr als jeder fünfte Konsument (22%) kannsich bereits vorstellen, digitale Sprachassistenten wie "Alexa" nichtnur zur Information über Bank- und Versicherungsprodukte zu nutzen,sondern auch für deren Abschluss. Auf spezielles Interesse stoßen beiden Bundesbürgern zudem "Robo-Advisor" für Geldanlagen (42%) sowie -etwas verhaltener - vergünstigte Versicherungstarife im Kfz-Bereich,die auf der digitalen Kontrolle des eigenen Fahrverhaltens beruhen(24%).Für die aktuelle Ausgabe des «Trendmonitor Deutschland» mit demSchwerpunktthema "Banking & Insurance Trends" wurden von NordlightResearch im April / Mai 2019 über 1.000 Bundesbürger ab 16 Jahren inprivaten Haushalten mit Internetanschluss ausführlich befragt.Besonders ausgeprägt sind Akzeptanz und Interesse für neuedigitale Services, Vertriebswege und Anbieter in den jüngerenZielgruppen der 16-29-Jährigen und der 30-49-Jährigen. Daneben beiPersonen, die einen innovations- und technikaffinen Lebensstilpflegen, in einkommensstärkeren Bevölkerungsgruppen sowie bei Männernvergleichsweise stärker als bei Frauen."Die Bank- und Versicherungskunden setzen sich vermehrt mit neuendigitalen Angeboten auseinander, probieren diese schrittweise auchaus", sagt Thomas Donath, Geschäftsführer bei Nordlight Research."Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass diese sich auch inbreiter Form bei allen Kundentypen durchsetzen werden."Vorsicht vor Fehleinschätzungen oder HypesDie wachsende Aufgeschlossenheit für digitale Trends sollte - dieszeigt der «Trendmonitor Deutschland» ebenfalls - jedoch nicht darüberhinwegtäuschen, dass die meisten Deutschen beim Abschluss von Finanz-und Versicherungsprodukten bislang immer noch "traditionell" handeln.Aktuell werden die meisten Bank- und Versicherungsprodukte -begleitet von mittlerweile weit verbreiteter Informationssuche undNutzung von Vergleichsportalen im Internet - von den Verbrauchernimmer noch am liebsten und am häufigsten im persönlichen Gespräch mitKundenbetreuern abgeschlossen. Oder - mittlerweile ebenfalls bereitsklassisch, und bei einfachen Produkten zunehmend - direkt über dieWebsites etablierter Anbieter. Andere digitale Abschlusswege (wieVideo-Beratung, automatisierte Sprachauswahlmenüs, Sprachassistentenetc.) spielen de facto bisher erst Nebenrollen; könnten in speziellenZielgruppen zukünftig aber durchaus attraktiven Nischencharaktergewinnen.Namhafte Markenanbieter mit großem Präferenz-VorsprungGenerell haben klassische Markenanbieter gegenüber Fintechs,Insurtechs und großen Digitalkonzernen immer noch die Nase vorn. Sokommen für die deutschen Verbraucher beim Abschluss einfacherBankprodukte (Girokonto etc.) bevorzugt Sparkassen, Volks-/Raiffeisenbanken, ING, Postbank und Commerzbank in Frage. PräferierteAnbieter für den Abschluss einfacher Versicherungsprodukte (Hausrat /Kfz etc.) sind die HUK-Coburg / HUK24, Allianz, R+V, Ergo und Axa.Neue Anbieter liegen zumeist erst am Ende der Präferenz-Rankings.Wenig Gegenliebe für personalisierte WerbungSkeptisch steht die große Mehrheit der Kunden (rund 90%)personalisierter Werbung zu Bank- und Versicherungsprodukten aufBasis der Analytik individueller Such-Interessen undSocial-Media-Aktivitäten gegenüber. Und zwar weitgehend unabhängigdavon, ob die eigene Bank bzw. Versicherung oder Plattform-Anbieterwie Facebook, Google & Co. solche Werbung aussenden. Generell gilt:Datenschutzbedenken stellen derzeit immer noch ein gewisses"Bollwerk" gegenüber raschem digitalen Wandel im Bereich des privatenFinanz- und Versicherungsverhaltens dar.Geringe Akzeptanz für Wegfall des BargeldsAuch am Bargeld halten sehr viele Bundesbürger - im Mix mitelektronischen und neuen digitalen Bezahlformen - weiterhin fest:rund zwei Drittel (64%) lehnen einen weitgehenden Wegfall desBargelds im Alltag ab; nur knapp jeder Vierte (23%) begrüßt diesen.Die größte Ablehnung zeigt sich in der Gruppe der über 50-Jährigen(74%). Aber auch viele 16-29-Jährige (52%) lehnen eine vollständigbargeldlose Gesellschaft ab; lediglich ein Viertel (25%) befürwortetdiese, der Rest zeigt sich indifferent. Im Vergleich zu 2015 zeigensich hier nur geringfügige Veränderungen.Anbieter müssen im Markt jeweils eigene "Königswege" findenInsgesamt zeigt die Studie, dass die neuen digitalen Möglichkeitenund Rahmenbedingungen im privaten Banken- und Versicherungsmarktetablierten wie neuen Playern viele neue Chancen öffnen. Für dieEntwicklung innovativer Produkte und Services, ebenso wie für dieEntwicklung neuer Formen in Vertrieb, Marketing und Kommunikation.Zugleich gilt es, Risiken zu beachten. Denn trotz gewisserDurchsetzungsmacht der Anbieter werden am Ende die Kunden darüberentscheiden, wohin die weitere digitale Reise geht bzw. welchedigitalen Trends sich letztlich in nennenswertem Umfang und inwelchen Zielgruppen durchsetzen werden. Bei aller gegenwärtigenTechnikeuphorie sollte zudem nicht unbeachtet bleiben, dass sichhierzulande auch Stimmen mehren, die eine Renaissance klassischerKommunikationswege und Marketingformen in den Kundenbeziehungenvorhersagen."Mit Blick auf unterschiedliche Zielgruppen und deren Vorliebengilt es für die Anbieter, entlang ihrer eigenen Marke undPositionierung den für sich jeweils besten Weg und dazu passendeGeschäftsmodelle zu finden", so Donath. "Ein allgemeingültigesErfolgsrezept gibt es dafür nicht."Weitere StudieninformationenDer komplette «Trendmonitor Deutschland» und der aktuelleThemenreport «Banking & Insurance Trends» - mit zahlreichen weiterenErgebnissen und umfangreichen Differenzierungen nachunterschiedlichen soziodemographischen Gruppen und Kundentypen - kanndirekt über Nordlight Research bezogen werden. Weitere Informationen:www.trendmonitor-deutschland.deÜber den «Trendmonitor Deutschland»Der «Trendmonitor Deutschland» untersucht regelmäßig Interessen,Nutzungsverhalten und Kaufbereitschaft der Verbraucher zu einerVielzahl aktueller Trendprodukte und Trendtechnologien. DasBasistracking des «Trendmonitor Deutschland» umfasst Trendanalysen infolgenden Feldern: Banking & Insurance | Digital Life | E-Mobility |Energy | Entertainment & Gaming | Food | Health & Wellness | Medien &Kommunikation | Mode & Beauty | Smart Home | Smart Shopping | Reisen| Virtual & Augmented Reality. Bekanntheit, Interesse,Kaufbereitschaft und Nutzung von Trendprodukten und Trendtechnologienwerden nach zahlreichen soziodemographischen und psychographischenMerkmalen differenziert und damit verbundene Zielgruppen,Marktpotenziale und Entwicklungen ermittelt.Darüber hinaus werden im Rahmen des «Trendmonitor Deutschland»regelmäßig einzelne Schwerpunktthemen vertiefend beleuchtet. Für Produzenten, Dienstleister, Händler und Agenturen besteht im Rahmen des «Trendmonitor Deutschland» zudem die Möglichkeit, eigene Trendanalysen im relevanten Wettbewerbsumfeld durchzuführen (My Trend) sowie exklusiv themenbezogene Zusatzfragen zu stellen (Shuttle-System). Weitere Informationen zu Studieninhalten und Bezugsmöglichkeiten finden sich auch unter: www.trendmonitor-deutschland.de