Finanzprodukte des Jahres 2022 / Auszeichnung von neun aktuellen Produktinnovationen aus der Finanzbranche

Hamburg (ots) -Sparen, finanzieren, anlegen, vorsorgen - die Themen rund ums liebe Geld betreffen jeden und alle Lebenslagen. Doch welche spannenden News gibt es aktuell aus der Finanzwelt? Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat Produktnovitäten der Branche ausgewertet und zeichnet die besten Innovationen aus.242 Unternehmen, neun prämierte ProdukteDas Deutsche Institut für Service-Qualität analysierte die eingereichten Produkte von 242 einbezogenen Finanzinstituten. Im Fokus standen dabei die Aspekte Innovation und Nutzen; Bewertungsgegenstand waren Innovationen, die im Zeitraum Januar 2021 bis Ende des Jahres 2022 auf dem deutschen Markt eingeführt wurden bzw. werden. Das DISQ führte die Untersuchung gemeinsam mit den Finanzexperten Carola Ferstl, Wirtschaftsjournalistin, und Prof. Dr. Sven Christiansen, Brand-University Hamburg und Geschäftsführer des Instituts für Quantitative Finanzanalyse, durch."Die Auszeichnung 'Finanzprodukt des Jahres' sichern sich letztlich jene neun Produktneuheiten, die hinsichtlich ihrer Innovationskraft wie auch ihrem Kundennutzen überzeugen konnten", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Wirtschaftsjournalistin Carola Ferstl: "Verbraucherinnen und Verbrauchern soll hier eine Orientierungshilfe geboten werden, welche Produkte mit hohem Nutzwert neu am Markt sind." Finanzexperte Prof. Dr. Sven Christiansen ergänzt: "Aufklärung, indem Innovationen transparent gemacht werden, ist gerade im Bereich Finanzen eminent wichtig, da die Komplexität viele Menschen abschreckt."Sieger und ausgezeichnete ProdukteAusgezeichnet werden folgende Unternehmen (alphabetische Reihenfolge):1822direkt: "Budget- und Immorechner der 1822direkt"BHW Bausparkasse: "BHW KlimaDarlehen"Consorsbank: "Gini Pay Connect"Hamburger Sparkasse: "Haspa BaufinanzFinder"Interhyp: "Interhyp Home"PSA Bank Deutschland: "PSA Bank Online Financing"quirion AG/Quirin Privatbank AG: "quirion-Gutscheinkarten"Sparda-Bank Hamburg: "Sparda Klimakredit"Triodos Bank: "Triodos Impact Portfolio"Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Testerinnen und Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.